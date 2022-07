Una vez más el paso de Sasia por la ciudad no pasó desapercibido. Entre Ceres y San Cristóbal desplegó agenda política y buscó seguir sumando “aliados” y gente a la Volver a Perón con sendas reuniones en las dos ciudades más importantes del departamento, pero a la hora de hacer ruido, lo hizo en la cabecera departamental junto su concejal Marcelo Andreychuk y a Virginia Rodríguez Mühn, accionista y Gerente de Operaciones en Premoldeados de Argentina S.A.

Los tres recorrieron los avances de obra en el viejo galpón donde se instalará la fábrica, lugar en el cual el Secretario General de la Unión Ferroviaria usó para generar expectativas a futuro, asegurando que hay más empresas que se quieren radicar en San Cristóbal, y uno, como sancristobalense que ve con ganas que las fuentes de empleo genuinas sean una realidad, quiere saber de qué se trata, si se dará y en cuanto tiempo, pero por el momento no adelantó demasiado, repitió, como lo hizo en otras oportunidades, “no quiero prometer algo que después no vamos a cumplir, generar falsas promesas no es lo nuestro”, y agregó, “seguramente si en estos días podemos avanzar en el tema lo daremos a conocer en semanas siguientes, pero hay que ser cautos. No voy a negar que sueño que San Cristóbal y este taller sean un polo industrial, hay espacios para más empresas porque varias de las naves se pueden reutilizar, eso ya está hablado, y cuando vos vas a negociar y llevas soluciones y no solo propuestas complejas, las puertas se abren más sencillamente”.

Según trascendió entre pasillos, la idea de Sasia es conseguir más inversión publica y privada, donde después de años se avanzó con los titulares de EMEPA (hoy duelos del ala sur de los talleres). “En un tiempo no muy lejano haremos grandes anuncios, si se da traeremos más empleo y vamos a generar una nueva mirada hacia el norte santafesino, nos sentimos muy satisfechos porque hay un futuro muy próspero para San Cristóbal, si hay predisposición la ciudad se puede transformar en un polo de desarrollo industrial para el norte de la provincia”.