Los Resultados

Sub 23

CACU: 0

Unión Bandera:0

Exp: Guiroy (CACU)

Unión SG 1 Isaias Ramallo

Ferro: 2 Joaquín Taleb- Xavier Vizgarra

Unión A: 0

Libertad: 0

San Lorenzo A: 1 Barbero

At. Tostado: 0

Exp: Leo Pérez (SLA)

Primera división

CACU: 2 José Muñoz (p)- Jorge Elia

Unión Bandera: 2 Alexis Pulvinereti- Ezequiel Tolosa

Unión SG 1 Martin Maretto

Ferro: 0

Exp: Pepino (FD)

Unión A: 2 Diego Armando Diaz (2)

Libertad: 2 Walter Vignolo (2)

San Lorenzo A: 3 Alexis Camrago (2)- Matías Caballero

At. Tostado: 1 Matías Chávez

Posiciones Reserva

Ferro 3- San Lorenzo A 3- Selva 1- CCAO 1- Unión y Juventud 1- CACU 1- Unión Arrufo 1- Libertad 1- Unión SG 0- CAT 0- San Lorenzo T X

Posiciones Primera

San Lorenzo Ambrosetti 3- Unión Sg 3- Selva 3- CACU 1- Unión y Juventud 1- Unión A 1- Libertad 1- Ferro 0- CAT 0- CCAO 0- San Lorenzo T X

Próxima Fecha

CCAO Vs San Lorenzo A

Ferro Dho Vs Selva

Bandera Vs Unión A (Viernes 5/08)

Libertad Vs Unión Sg

San Lorenzo T Vs CACU

Libre: CAT