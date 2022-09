Con Cristian Barbini, Juan José Agüero, Carolina Morel y los concejales Gaineddu, Luna y Andreychuk como oradores, el peronismo de la cabecera departamental convocó a conferencia de prensa y repudió los hechos que son de público conocimiento. La misma fue en la nueva Unidad Básica y también estuvieron presentes la mesa gremial de la ciudad y dirigentes como Edgardo Martino (concejal del FPCyS), Julián Aloatti y Luisina Giovaninni.

Barbini agradeció la presencia de todos, dijo que "conmueve estos hechos de violencia que se están dando estos últimos días, necesitamos poder convivir en paz, discutir pero realmente convivir". A su turno, Juan José Agüero, secretario de la agrupación, expresó su repudio desde la Unidad Básica y desde el Partido Justicialista, a la expresiones del ex concejal Diego Sartín, pero Claudio Gaineddu, edil actual por el PJ, fue más allá; "vamos a pedir enérgicamente al Intendente que revea la situación de su asesor de la producción, le vamos a solicitar que tenga en cuenta la proclamación y burla que ha hecho Sartín, es por eso que vamos a pedir de manera inmediata que rescinda el contrato del ex concejal y hoy asesor de la producción. "Quizás el ciudadano común no entiende que es lo que está pasando, y mucho menos que es lo que va a ocurrir en este mundo de odio que nos están haciendo vivir generando este tipo de circunstancias. Estamos todos muy consternados pensando que podemos hacer".

La Presidenta del Concejo, Lorena Luna, indicó que "es un hecho antidemocrático que pone en peligro las instituciones y las libertades políticas, la libertad de ideas, es una situación muy peligrosa que se puede dar con cualquier dirigente, del rango que sea, ninguno de nosotros estamos exentos, por eso no podemos seguir fomentando el odio".

Carolina Morel, reciente funcionaria de la Secretaria de Trabajo Provincial, manifestó que "hemos vivido un momento de zozobra, de incomprensión a medida de que pasan las horas de lo que significa esta situación, que no solo pone en vilo a u partido político, sino que lo hace con el juego democrático que hemos logrado construir a lo largo de los años, no queremos volver a épocas oscuras donde se acallaba al disidente".

Por último, Marcelo Andreychuk, luego de agradecer a los presentes, dijo que se está viviendo el momento más terrible desde la vuelta a la democracia, lo más grave que puede haber ocurrido es haber atentado contra la vida de las instituciones y de la vicepresidenta, y que quede claro que le puede ocurrir a cualquiera, alimentamos a un gigante que se puede volver en contra. el PJ no quiere romper, quiere unir, y si nos interesa construir debemos sumar gente".

¿Sapo de otro pozo?

No, nada de eso. Quizás la figura de Edgardo Martino sea la más repudiada y mirada de costado por los militantes del peronismo en San Cristóbal, pero el hoy concejal fue el único representante de la oposición que dijo presente en esta convocatoria. "Uno siempre es combativo, pero siempre en el campo de las ideas, en el campo de los proyectos y posibles sanciones que beneficien a la sociedad, en este caso se ataca a la convivencia y la sana competencia de lo que son las reglas de la democracia. Hay que enviar un claro mensaje a la sociedad, el partido al que pertenecemos debe ser algo indiferente", sentencio Martino.