«Me entero porque reviso el expediente, cuando veo que la licitación para construir el Jardín Nucleado estaba caída, me puse a trabajar en eso. Nadie nos comunicó nada, ni a nosotros ni a la comunidad educativa. Después por la tarde veo una publicación del Director Regional que estaba interiorizándose sobre este expediente. Es decir que si no salíamos a instalar el tema en la opinión pública, acá se iba a seguir con esa licitación caída y nadie iba a enterarse».

Y aclaró, «y quiero que se entienda, yo no sospecho que esto haya sido político, contra San Guillermo, pero queremos que en estos días se informe oficialmente el día del llamado a licitación para las dos escuelas. Porque si esto supera el mes de junio, vayámonos olvidando. Todos sabemos que cuando se está en campaña política, en un año político, lo que no se hizo antes no se hace más. Quiero creer, confío, en que la provincia ya tendrá lista la nueva fecha de licitación. Porque nosotros no nos vamos a quedar solo con eso de que esta caida la licitación, o lo que manifestó en una entrevista el director Contreras de que las escuelas se van a construir. Necesitamos hechos, el día del llamado a licitación».

Y contó, «ya tenemos el respaldo del Senador Michlig, del Diputado González que elevarán un pedido de informe sobre estas licitaciones, y el apoyo de toda la gente de las dos comunidades educativas que no vamos a parar hasta que se llame a licitación. Esperemos que los concejales opositores nos acompañen, ya que para la foto estuvieron, pero para contarnos que las licitaciones estaban caídas ninguno nos avisó nada».

Gustavo Contreras: «Las dos escuelas en San Guillermo se van construir»



El director regional aclaró esta mañana que ayer «un trascendido llegó hasta la Intendente» de San Guillermo y hubo una gran confusión.

Contreras dijo que «lo primero que se dijo es que las licitaciones del Jardín y de la escuela técnica se cayeron y ya no se hacían más. Y eso no es cierto, yo me reuní con Rosario Cristiani, dialogamos sobre estas obras y pudimos tener información certera, no manejándonos con trascendidos. Las obras se van a licitar, las dos escuelas se van a construir, el Gobernador asumió ese compromiso y lo va a concretar».

Sobre la licitación del Jardín dijo, «las dos empresas que presentaron ofertas presupuestaron la obra muy lejos del presupuesto oficial. Por eso mismo, se revaluaran costos y se volverá a llamar a licitación poco tiempo»

Sobre la escuela técnica afirmó, «ahí se presentó una sola empresa, la cual al evaluar sus antecedentes y papeles, no cumplía con todo lo requerido. Por eso mismo se volverá a convocar a una licitación con tiempo para que más empresas puedan participar».

En este dialogo con Máxima FM el director regional asumió, «si algo no se puede cuestionar es la cantidad de obras que se han venido haciendo en muchas escuelas, incluso puedo decir que no tenemos un solo proyecto en mi escritorio porque todo lo que se solicitó en materia de obras en un establecimiento se gestionó y se concretó. Había pedidos que nunca antes con otros gobiernos se atendieron».

Fuente Ceres Ciudad