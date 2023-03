Emprendedores culturales pueden sumarse a Expresiva

Expresiva, la incubadora de emprendimientos culturales de la Universidad Nacional del Litoral y la Municipalidad de Santa Fe, abre su convocatoria 2023, destinada a emprendedores de base cultural de la ciudad y alrededores. A través de ella, quienes estén buscando potenciar sus proyectos pueden acceder a la preincubación y adquirir herramientas que posibilitarán sus crecimientos. Se podrán inscribir desde el 15 de marzo hasta el 12 de abril de 2023.

Aquellas personas humanas o jurídicas que cuenten con un emprendimiento cultural vigente podrán sumarse, siendo prioridad quienes estén radicados en la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia. En esta etapa inicial de preincubación, al ingresar a Expresiva, contarán con formación, tutorías y acceso al espacio físico de Capital Activa.

Este proceso aporta a los emprendimientos diferentes capacitaciones que posibilitan su crecimiento, asesoramiento y acompañamiento en los distintos aspectos vinculados a la gestión de un negocio, junto a la posibilidad de contar con equipos de trabajo localizados en la Cortada Falucho 2454, según la disposición y agenda conjunta de la UNL y la Municipalidad de Santa Fe.

Características de los emprendimientos y requisitos

La convocatoria está abierta para las siguientes categorías de emprendimientos:

> Audiovisual (cine, televisión, video, etc.);

> Turístico (gastronomía, circuitos turísticos, eventos, servicios, museografía, centros de interpretación, espacios o conceptos de feria etc.);

> Diseño (arquitectónico, comunicación visual, gráfico, publicitario, industrial, indumentaria, textil, objetual, artesanía conceptual, escenográfico, informático, multimedial, software, videojuegos, etc.);

> Artes (escénicas, música, visuales, audiovisuales, digital, fotografía, editorial, etc.).

Quienes estén interesados en participar deben completar el Formulario de inscripción, el cual puede ser descargado previamente junto a las Bases y condiciones.

Aquellos emprendimientos que ingresen a Expresiva y cumplan todos los requerimientos establecidos durante la preincubación (la cual dura cuatro meses), serán evaluados para ingresar a la etapa de incubación. En este segundo eslabón, contarán con talleres y tutorías especializadas en temáticas de interés, que los consolidarán como empresas, asesoramiento para la búsqueda de financiamiento, apoyo para la promoción del emprendimiento, y el acceso a ferias regionales y espacios de negociación, entre otros.

Los emprendedores que quieran participar en esta Convocatoria pueden escribir sus consultas vía mail a [email protected] o a través de WhatsApp o llamadas al teléfono (0342) 156107824, de 9 a 17 h.

Sobre Expresiva

Se trata de una iniciativa entre la Universidad Nacional del Litoral y la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, un esfuerzo articulado y un compromiso conjunto con la cultura y el capital simbólico regional, las industrias culturales y el desarrollo de nuevas fuentes productivas. Desde 2010, esta incubadora ofrece a emprendedores y emprendedoras culturales de Santa Fe y la región, instancias de formación, asistencia técnica, promoción, instalaciones físicas y asesoramiento para acceder a fuentes de financiamiento y poner en marcha su propio negocio.

La incubadora es generadora de movimiento económico y trabajo genuino, y es por definición promotora del desarrollo sociocultural de la región.