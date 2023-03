Más de 1000 casos de dengue en Ceres

«El número que reporta la provincia multipliquenlo por dos. Estamos muy arriba de los 1000 casos, lo que sucede es que siempre los números estadísticos están retrasados» admitió.

Y destacó, «en el hospital se garantiza, y se provee de paracetamol, repelente, y de camas para internación de ser necesario para un paciente deshidratado»

Para el médico, «esto no tiene un culpable, todos debemos hacernos una autocrítica si hicimos o cumplimos con las medidas que mundialmente se conocen para evitar que el dengue afecte a tantas personas. La primera medida es no tener recipientes con agua estancada y limpia para que el aedes aegiptys se reproduzca. Se puede fumigar miles de veces, vamos a matar al mosquito adulto, pero seguiran naciendo si no le quitamos los cacharros con agua. Controlar los patios de mas de 7000 viviendas no es una tarea que hay que esperar que lo haga otro, hagamoslo cada uno de nosotros».

Ademas advirtió que la fumigación áerea no esta indicada en los protocolos y la provincia no lo permite.

Tampoco es facultad de ninguna autoridad del hospital suspender ninguna actividad, «no se de donde sacan que yo como director puedo suspender eventos o actividades, no es mi rol ese de salir a prohibir algo».

En el cuadro de situación, Bonzini aclaró que «tal vez estemos en el pico de casos, ojala sea así. Porque vemos que hay explosión de positivos en varios lugares de la provincia». Asimismo destacó que la cantidad de casos actuales no están relacionados a la fiesta de la confraternidad, «esta gente que estamos atendiendo se infectaron hace 7 o 10 dias atras».

Para el director del nosocomio público no hay soluciones magicas contra el dengue, «hay que ponerse repelente, descacharrar para evitar que el mosquito se siga reproduciendo, y si se contrae la enfermedad llamar al medico de confianza para que se le recete lo que debe tomar como medicamento. No hay que automedicarse, eso es fundamental, lo mismo que el reposo domiciliario que debe ser de 7 días».

Fuente Ceres Ciudad