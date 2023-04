La Ley de Etiquetado Frontal (Ley de Promoción de Alimentación Saludable Nº 27.642) promueve un nuevo paradigma de alimentación, según argumentan sus defensores. Sin embargo, dicha iniciativa ha generado diversas opiniones con respecto a su utilidad. MDZ Radio dialogó con María Belén Núñez, licenciada en Nutrición e impulsora de dicha normativa, quien argumentó los beneficios de la misma y visibilizó aquellos alimentos que dicen ser saludables, y según ella, no lo son.

“La gente ha empezado a valorar este etiquetado frontal que permite descubrir a esos falsos saludables. Podemos ver excesos en los productos light que nos vendían con envases verdes, con mensajes de que son naturales. Lo mismo pasó con productos como las barritas de cereales. Hoy hay muchos productos que antes eran considerados por la población como saludables por las acciones del marketing de las industrias, hoy se están desmintiendo”, señaló Núñez.

La especialista remarcó que a pesar de que culturalmente ya se sabía, antes de la ley, que un alfajor contiene exceso de azúcar o un huevo de pascua exceso de grasas, “esta ley viene a informar, no prohibir”. Y agregó: “Esta ley vino a traer información para que esas personas que no sabían puedan elegir libremente lo que están consumiendo, y optar por el consumo de productos naturales reales”.

“Esta mirada crítica hay que empezar a hacerla. Sobre todo cuando el 75% de nuestras compras en el supermercado son productos procesados y ultra procesados, en detrimento de los alimentos naturales frescos, que están en un rincón, detrás de todo sin tanta etiqueta. Obviamente es más rentable vender un procesado que uno natural como la fruta, verdura, o una semilla”, remarcó Núñez.

Además visibilizó que actualmente el consumo de alimentos ultra procesados, “nos llevan a tener las enfermedades que hoy abundan”. “En la actualidad las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en el país, hay cada vez más grado de obesidad, de hipertensión y diabetes en poblaciones cada vez más jóvenes. Es un problema que hay que empezar a afrontar y cuestionar lo que estábamos comiendo. Es una puerta de entrada para otras políticas que sigan mejorando la alimentación”, dijo.

Gracias a dicha ley, según indicó la especialista, algunas industrias han empezado a reformular sus productos. “Tenemos algunos casos en Argentina de productos como lácteos o papas fritas, que han bajado el porcentaje de azúcar”, señaló.

Núñez advirtió que a pesar de la promulgación de Ley de Etiquetado Frontal, no se ha implementado ninguna acción para dar un mejor acceso a aquellos alimentos que no tienen sello. “Hay algunos procesados que son más económicos, pero no todos. Cuando evaluamos ese yogur azucarado que tiene como slogan que gracias a él, los chicos van a crecer más alto, nos damos cuenta que salen más caros que comprar leche y hacer uno natural; o buscar una legumbre y obtener la misma cantidad de calcio”, cerró.