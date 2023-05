Asociación Morteros: Sportivo Suardi se adueñó claramente del clásico

Con un comienzo en las primeras acciones de juego dentro de los límites del equilibrio, fue Sportivo el que comenzó a adelantarse siendo efectivo, apoyándose en un buen perímetro y por sobre todas las cosas, siendo defensivamente muy compacto. La primera distancia interesante la obtuvo con un parcial de 17-13, promediando ese primer cuarto, lo que derivó en la petición de tiempo muerto del entrenador local Marcelo Mengoni para reordenar a sus dirigidos. Luego del diálogo entre el entrenador y sus jugadores, vino una respuesta clara de parte de Unión que emparejó el partido, e incluso lo pasó a ganar para terminar el primer cuarto con una ventaja de 25-23.

Producto de un mejor rendimiento, en el segundo cuarto el suardense fue adquiriendo algunos márgenes interesantes dentro de un juego marcado por el equilibrio reinante: restando 2:28 sacó una ventaja de 43-34, estirando la máxima sobre el final del período con un triunfo parcial de 48-36. Sportivo había trabajado muy bien resolviendo ganancioso el tramo resolutorio del primer tiempo. Unión, en tanto, no encontraba una tarea sólida desde lo colectivo y se mantenía en carrera gracias al accionar de alguna de sus buenas individualidades.

En el episodio número tres, Sportivo siguió con su buen andar defensivo; se mostraba compacto, muy sólido en el ataque ante un Unión que mayormente anteponía la individualidad por sobre el volumen de conjunto (salió a cuentagotas esa contención característica y el gol en varias manos). Fueron muchas veces arrestos lo que no le permitió tener continuidad, un ataque fluido, por el contrario su defensa se mostraba permeable y eso motivaba a la concreción una y otra vez de Sportivo que primero sacó 15 de ventaja en cuanto a la máxima (55-40) pero que se estiró hasta 19. Sin embargo a base de esfuerzo, Unión maquilló el resultado y terminó un poco mejor recortando las cifras en el marcador para un 73-58 final favorable a los de Andres Poi.

En el último cuarto hubo administración de la diferencia sacada por Sportivo Suardi más allá de Bruno Mengoni o Abba cuyas anotaciones le permitieron descontar y ponerse en cifras entre 10 y 11, aproximadamente. No obstante, Sportivo fue inteligente, no dejó pasar de esos límites a su rival y tras sufrir algunos pequeños momentos de zozobra, una vez que hizo pie firme nuevamente en la ofensiva, dispuso de grandes diferencias para quedarse de manera justificada con el clásico y también ubicarse en un expectante segundo puesto en la persecución del líder que es 9 de julio de Morteros.

Los goleadores: S Perusia con 21, Mengoni 18 y Abba con 12 unidades en el sanguillermino. Mientras que S. Braida con 20, 15 para S. Andrione y 19 unidades para Gastón.

Resultados

Torneo Apertura

Viernes

Centro Social 75 – Nueve de Freyre 86

Porteña Asociación 79 – San Jorge 77

Domingo

Unión (SG) 76 Sportivo Suardi 93

Martes

Libertad (VT) – Tiro Federal

Posiciones: Nueve 14; Sportivo 13, Unión 12, Freyre 11, Centro, Porteña y San Jorge 10; Libertad 7 y Tiro 6.

