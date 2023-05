“Durante las paritarias en el mes de marzo, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad planteó que las cuotas y el aumento salarial ofrecido iban a quedar por debajo de una inflación, que está descontrolada. También advertíamos que todavía faltaba pasar a planta a cientos de compañeros que ingresaron antes del 2019. La realidad es que hoy, a este grupo de compañeros precarizados se suma que no hay avances en el proceso de titularización de las y los profesionales que ingresaron con posterioridad a esa fecha. Los monotributistas todavía no han recibido el aumento salarial”, detallaron desde el Consejo Directivo Provincial.

Asimismo, apuntaron que no se convocaron reuniones técnicas jurisdiccionales donde discutir estos problemas y otros, como el cambio de escalafón, que no se cumple. La jornada provincial de protesta se plantea entonces los siguientes ejes:

- Adelantamiento de la cláusula de revisión salarial para el mes de abril.

- Concreción del pase a planta de lxs compañerxs que ingresaron antes del 31/12/18 que todavía no titularizaron.

- Comienzo del pase a planta de profesionales que ingresaron a partir de 2019.

- Pago del aumento salarial a monotributistas.

- Cumplimiento de las leyes de cambio de escalafón.

Habrá concentración en Rosario en el Nodo Salud, donde suman los reclamos de más presupuesto para reforzar la salud pública, insumos e infraestructura, condiciones de trabajo dignas y seguras. También se plantearán asambleas en los lugares de trabajo en la capital provincial y Reconquista.