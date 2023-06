Gran Festival Boxístico en San Guillermo

El evento está organizado por la escuela de boxeo municipal "Marcelo Benitez" y auspiciado por la municipalidad de San Guillermo.

1° pelea

Gerónimo Velez (Rafaela) vs Joel López (Formosa)

2° pelea

Alexis Bessi (San Guillermo) vs Exequiel ´´Martillo´´ Moyano (Salta)

3° pelea

Isaias ´´El Principito´´ Guzman (San Gmo) vs Lucas ´´El Rayo´´ Carrizo (Salta)

4° pelea

Tomas ´´El Terrible´´ Bolbiese (San Gmo) vs Hernan ´´El Pumita´´ Pera (Formosa)

5° pelea

Axel ´´El Látigo´´ Capdevila (San Gmo) vs Ramiro ´´El Pitbull´´ Torres (Formosa)

6° pelea

Dustin Castro (Morteros) vs Mauro ´´El Elegante´´ Cruz (Salta)

7° pelea *pesados*

Leo Gutierrez (Morteros) vs Cristian ´´El Tanque Quiroga´´ (Salta)

8° pelea

Tomas Mamani (Salta) vs Maxi Nuñez (San Ftancisco)

9° pelea – semifondo profesional

Juan ´´Polvorita´´ Coria (San Gmo) vs Luciano del Sol (Bs. As.)

10° pelea – fondo profesional

Ivan ´´Mano de Piedra´´ Actis (San Gmo) vs Lautaro Estigarribia (Bs. As.)

Anticipadas $1500 en la mesa de entrada municipalidad o escuela de boxeo.

Entrada general $2000, habrá servicio de bufet.