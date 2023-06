Liga Federal: Sportivo sumó otro triunfo de visitante

En el primer cuarto Sportivo tuvo una producción superlativa; arrancó con un enorme parcial que tempranamente motivó al técnico local a reordenar a los suyos. Aquel primario 3-9 a falta de 6:29 fue el punto de partida para un equipo Rojo y Blanco que terminó siendo categórico, que defendió duro, que corrió y que encontró a los hombres claros en ataque, lastimando del perímetro y terminando el segmento con la friolera de 26 a 12 a su favor.

En el comienzo del segundo cuarto, Independiente no podía reaccionar y entumecido se encontraba con un escenario de conversiones fáciles de parte de su rival. El 29-12 para los visitantes parecía lapidario. El «rojo» sabía que debía mejorar en defensa, cosa que no estaba pasando. Por su parte, Sportivo siguió con su faena y parecía que podía sacar mayor ventaja. Sin embargo, fue acrecentando y mejorando las cuestiones defensivas Independiente, fue elevando la contención para que no sea salida cómoda del elenco suardense y en esa senda empezó a descontar puntos valiosos, coincidiendo además con un prologando momento de zozobra de su contrincante. El tiempo muerto pedido por Andrés Poi cuando restaba 3:36 y los suyos ganaban 34 a 26, no logró cambiar la impronta general porque su quinteto siguió con las inconsistencias, quedó «clavado» en 34 y de allí en mas no anotó hasta el final. Es cierto, Independiente no fue lo más preciso ofensivamente hablando, pero si le sirvió su defensa para descontar y estampar un parcial en el segundo cuarto de 19-8 para terminar a tres puntos, 34-31. Todo abierto para la parte complementaria.

En el tercer cuarto y luego de algún momento inicial de paridad, Sportivo volvió a escaparse 41-31 restando 7:16. Pero sobrevino un parcial de 6-0 del «rojo» y otra vez el local perseguía sin respiro a su rival. Duelo complejo por momentos, típico de playoffs, con rigor físico y con pocas luces generales desde lo basquetbolistico. El Rojiblanco soportaba los embates y seguía liderando el placard. Parecía que terminaba con mayor distancia, pero un triple de Franchino acortó a 5 unidades (43-48).

El segmento final no cambió demasiado. Sportivo seguía arriba pero Independiente amenazaba. El margen fue de hasta 6 unidades aunque el local logró ponerse temerariamente a 2 tantos. No obstante, lo mejor de los visitantes llegó a menos de los 4′ donde se hizo fuerte, mostró carácter y temple, aprovechando la falta de eficacia de su oponente y en los apresuramientos en los cuales incurrió . En ese marco, Sportivo tuvo un cierre memorable, no dándole chance alguna de reacción para quedarse justicieramente con el primer partido de la llave.

Síntesis:

Club Atlético Independiente (62): Antoniuk 11, Fosco 6, Ogallar 2, Colagiovanni 5, Actis 6, Franchino 13, Toledo 19. DT: Jorge Seoane

Sportivo Suardi (71): Fino G. 17, Lizarraga 19, Rigada 7, Braida 7, Fino N. 2, Cajal 8, Andrione S 9, Balteiro 2. DT: A. Poi.

Fuente zonade3.com