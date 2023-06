San Martín vuelve a los billetes y será la cara del de $1.000

El General José de San Martín estará en el nuevo billete de mil pesos que el gobierno podría lanzar a mediados de julio. El diseño ya fue presentado por el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno y se trata del segundo billete más grande en circulación en Argentina, después del de dos mil pesos lanzado semanas atrás.

Actualmente, el papel de 1.000 pesos salió en 2017 y tiene en su anverso un hornero como animal representativo de la Región Chaco Pampeana. En mayo de 2022 Alberto Fernández presentó nuevos diseños para los billetes de mil que entrarán en circulación legal en la Argentina, en principio el mes que viene.

Se trata de un regreso de la figura del General José Francisco de San Martín. La ilustración del frente del billete está basada en la litografía de Jean Baptiste Madou de 1828, una de las pocas expresiones fisonómicas de San Martín que pueden considerarse con fundamento histórico. Fue hecho en Bruselas para el General Miller a quien el Libertador se lo envió satisfaciendo un pedido del mismo. En la carta que le escribió le decía: "Va la prueba del retrato que Ud. me pide, la piedra marchó ayer para Ostende". "Los que lo han visto dicen que aunque se parece bastante me ha hecho más viejo y los ojos los encuentran defectuosos; ello es que es lo mejor que se ha podido encontrar para su ejecución; al fin yo he cumplido con su encargue, asegurándole será el último retrato que haga en mi vida". En este retrato el Libertador tiene 50 años.

La ilustración del reverso del billete se basa en el óleo "Cruce de los Andes" de Pedro Maggi. El billete mantiene la paleta cromática de la denominación y conserva el tamaño de los billetes vigentes. Convivirá con los actuales circulantes.