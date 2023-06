Arrancó mejor el juego Derqui siendo mucho más prolijo y sumamente efectivo en su andar colectivo. Sportivo lo sufría ya que no encontraba demasiadas respuestas en lo defensivo. Restando al mas de 2:10, había sacado la máxima de 11 tantos (21-10). Diego Peralta fue implacable (11 puntos) y también Joaquín Aguilar en la conducción, pero también encestando puntos valiosos para el visitante que finalizó el primer cuarto 24-17. Sportivo lo pudo acomodar en la recta final con un par de incursiones de Horacio Rigada y un triple de Víctor Cajal, coincidiendo con algunas mejorías en defensa.

Ya para el segundo segmento hubo una irrupción clave en Sportivo: Nahuel Fino vino a la cancha demostrando carácter, mostrando vitalidad y empuje. Aportó 15 puntos en ese segundo cuarto siendo artífice fundamental de las mejorías de su equipo en el primer tiempo. El conjunto de Derqui fue encontrando cada vez mas una mejor defensa en el rival. Ya Peralta no era el del primer cuarto, se fue cargando de faltas y Nicolas Enríquez no podía estar a la altura de lo que había sido aquel rutilante primer juego. Algo de Héctor Martirena pero no mucho más. El suardense tenía otro semblante y todo se volcó a un escenario de equilibrio en el juego que terminó en 39 al cabo de la primera mitad.

En el tercer cuarto se vio de lo mejor de Sportivo, que sigue eliminando rivales categoricamente, que gana en condición de visitante y que se hace muy fuerte en su estadio. De hecho solidificó su defensa en el segmento, pudo ser preciso a la hora de la contención y empezaron a aparecer hombres claves en el ataque como suele suceder cuando Sportivo defiende sólido. El crecimiento de Gaston Fino, lo de Luciano Lizárraga, también siempre la sabiduría en la conducción de Víctor Cajal y Horacio Rigada que es rendidor en los dos tableros coincidieron en el notable parcial del analizado cuarto. Sólo algo de Martirena que mantenía alguna respuesta junto con Joaquín Aguilar aunque ya las reacciones eran diferentes y se lo veía mucho más enfocado al dueño de casa. A pesar de las reacciones que llegaron de Derqui, ya sea por mérito propio o tal vez por algún error en el traslado, Sportivo fue mejor en lo suyo, incluso en algún momento, estirando la maxima a su favor de 17 unidades.

La segunda parte no cambio demasiado de tónica. Sportivo regresó a muy buenos pasajes donde volvió establecer diferencias claras y que sirvió para que Nahuel Fino cierre una noche formidable e inolvidable. El equipo de Andrés Poi se quedó así con una gran victoria que otra vez le permite meterse entre los ocho mejores de la Liga Federal.

Tras aquel inicio de cerca de 100 equipos de la tercera categoría, Sportivo sigue en el camino ilusionado, repitiendo lo que fue aquel 2021 en donde llegó a un cuadrangular de semifinales y hoy, ya con el rival que le espera, Racing de Avellaneda, mantenie intacta la esperanza y por qué no buscar el sueño de ascenso.

Sportivo ganó bien y otra vez fue un equipo que sabe el libreto que tiene que realizar. Es cierto que las condiciones de un partido a veces ofrecen altibajos, pero es que en todas esas series, en los mano a mano que tuvo, terminó ganando de manera contundente y por sobre todas las cosas, con un grupo unido cuya gente sabe que encuentra respuestas competitivas en el rectángulo de juego y que obviamente le permite ilusionarse con lo que viene.

Síntesis:

Sportivo Suardi (83): Andrione F. 0, G. Fino 15, Lizarraga 16, Rigada 12, Fino N. 25, Cajal. V. 8, Cajal J. 0, Santiago Andrione 7, Balteiro 0. DT: A. Poi

Derqui (71): Henriquez E 8, Aguilar 21, Floriani 0, Merchant 6, Martirena 18, Paredes 0, Peralta 11, Henriquez N. 7.

DT: Salles

Fuente Zonade3.com