Anticipan aumentos en el precio del pollo por la suba del alimento balanceado a causa del dólar maíz

Pese a la búsqueda del ingreso de divisas con la implementación del nuevo "Dólar agro", la medida comunicada por el gobierno nacional tendrá sus coletazos en las góndolas producto de un impacto en los costos de los alimentos que anticipan que empujará en gran parte los precios al consumidor.

En esta situación se encuentran principalmente el pollo, la carne, huevos y leche, puesto que el alimento balanceado compuesto en gran parte por maíz se encareció de forma abismal en los últimos días.

En Santa Fe afirman que será "imposible" que el aumento de más del 25% en el costo de la tonelada de maíz y por consiguiente en el balanceado (el 70% de su composición es maíz) no se traslade a los precios de góndola, indicando que el nuevo tipo de cambio pone en una situación compleja a todo el sector.

UNO dialogó con Alejandro Coianiz, presidente de la Cámara Avícola Santafesina, quien sobre esta situación expuso: "Esta medida provocó que desde el comienzo de semana hasta hoy ya subió más del 20% lo que es el principal insumo nuestro que es el maíz. Estábamos pagando alrededor de 50.000 pesos en la tonelada y hoy pasada una semana con suerte se consigue a $62.000".

El precio de la tonelada de maíz ya subió 25% desde que se implementó la medida del “dólar maíz”, mediante la cual el Gobierno podría recaudar unos USD 1.500 millones hasta el 31 de agosto. Si se toman en cuenta todos los otros productos incluidos en el dólar agro de $340, los ingresos podrían rondar los USD 2.000 millones.

Además, el referente del sector avícola en Santa Fe puntualizó en cuanto al maíz que "no hay tanta cantidad", agregando que "el productor que antes te daba 30 días para pagar, hoy se le da plata prácticamente de contado, a los tres o cuatro días. Sumado a eso estamos muy preocupados por la parte física de soja que empieza a desaparecer y no se consigue. Realmente está muy difícil también conseguir con lo que hace que el precio que figura en pizarra casi es figurativo, vos tenes que pagar arriba de lo que es".

En el decreto 378, que creó el régimen del Programa de Incremento Exportador con la nueva cotización ($340) e incorporó al maíz, el Gobierno incluyó la posibilidad de trabajar en compensaciones para determinados sectores. Fuentes de la Secretaría de Agricultura confirmaron que trabajan en esa línea con el objetivo de evitar impactos en los precios de los alimentos. En principio, el objetivo es armar un esquema para girarle fondos a los sectores avícola y porcino, aunque no hay nada en concreto hasta el día de la fecha.

Actualmente en la góndola no se refleja tanto. Nosotros venimos de precios muy bajos, hace tres o cuatro meses trabajando por debajo de la línea de costo. El tema es que en nuestro rubro se depende mucho de oferta y demanda. Por algún exceso de kilos que había, la demanda un poco planchada, exportaciones que se cortaron por el tema de la gripe aviar, teníamos algún exceso y veníamos trabajando mal.

"Más allá de esto tenemos el impacto de incrementos en insumos como plástico, cartón, indumentaria, paritaria, electricidad, gas, etc. Nosotros no siempre podemos trasladar costos entonces nos está pegando bastante". Todas las medidas que largó el gobierno últimamente no solo nos afectan eso, el incremento inmediato del principal insumo, sino también, qué se yo, vacunas, no, ayer no había, el primer día, hoy es jueves ya, el martes no había precio de laboratorio porque no te vendían, porque no sabían a qué precio ponerlo", agregó sobre los inconvenientes que atraviesa el sector.

"Toda la cadena se reciente, estamos bastante preocupados y ya marcándonos en un contexto de cambio de reglas permanentes. Con el tema escasez se se está notando más que nada en la soja hoy por hoy. Puede que los productores estén esperando algún otro tipo cambiario", concluyó.

Fuente Uno Santa Fe