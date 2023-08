Quedó inaugurado OPTIMUS, la red de salud de UPCN disponible para los afiliados de IAPOS

Este miércoles, en la capital provincial, se inauguró el primer policonsultorio de atención médica integral y especializada en calle San Martín 3252. Asistieron autoridades de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y del Gobierno Provincial, invitados especiales y, por supuesto, el staff médico y administrativo que trabajará allí.

Con OPTIMUS, UPCN y IAPOS reafirman su compromiso de mejorar la experiencia de atención médica de los afiliados priorizando la prevención, el bienestar y la salud integral para todos, impulsando un cambio significativo en la atención médica en Santa Fe. Un cambio de paradigma en las prestaciones de salud, donde la comodidad, la calidad y la integralidad son los principales axiomas.

"La idea de este centro es hacer medicina preventiva y no, como es habitual, concurrir cuando alguien está atravesando un proceso de enfermedad. En OPTIMUS, todos los afiliados al IAPOS podrán hacerse chequeos y controles ya que el objetivo, o lo novedoso mejor dicho, es trabajar en un esquema de prevención. Esto era una de las cuestiones que posterior a la pandemia vimos relegadas y que ahora estamos retomando", manifestó el director del IAPOS, Oscar Broggi. Y agregó: "OPTIMUS es un modelo de salud diferente al tradicional, porque apunta a la prevención. La idea se articuló y llevó a cabo con el gremio UPCN".

Por su parte, Jorge Molina, secretario general de UPCN, destacó que "en OPTIMUS se va a brindar un servicio absolutamente gratuito porque nuestros afiliados no tendrán que pagar ningún plus ni presentar bonos. No es que notábamos un déficit en atención primaria de salud, sino más bien cierto desorden que por ahí tiene el sistema tradicional. La idea es que los afiliados a UPCN puedan acceder muy fácil, a través de un sistema de turnos súper ágil. Y siempre con la premisa de hacer prevención en salud más que nada".

De fácil acceso

Una de las grandes fortalezas de OPTIMUS radica en su accesibilidad, ya que no requiere pagos adicionales, coseguros ni la presentación de órdenes o bonos para el acceso a los servicios. Además, apuesta por la transformación de la gestión de las citas médicas, haciendo del proceso algo sencillo y rápido mediante el uso de la tecnología. Con tan solo unos clics (a través de las aplicaciones Mi UPCN y Mi IAPOS), los afiliados podrán programar sus visitas médicas, evitando demoras y optimizando su tiempo.

OPTIMUS ofrecerá a partir de mañana una gama de servicios pensados para cada etapa de la vida: pediatría para infancias y adolescencias hasta los 16 años, ginecología para la población femenina a partir de los 14 años, y clínica general para la población adulta de más de 16 años.

El enfoque será integral para garantizar que todas las necesidades de salud sean cubiertas, sin importar la edad o la etapa de vida.

Red de salud

OPTIMUS es, además, una red de salud porque se extenderá a los consultorios particulares de los profesionales del centro; pese a contar con un policonsultorio exclusivo ubicado en el corazón de Santa Fe (San Martín 3252). Este amplio espectro de ubicaciones ofrecerá a los afiliados la comodidad y accesibilidad que necesitan.

Por último, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, destacó la inauguración de OPTIMUS por lo novedoso que es el sistema. Destacó que "en muchos países del mundo se está trabajando en prevención de salud y que Santa Fe cuente con un espacio, con una red, donde se haga ésto es de avanzada".

UPCN, en alianza con IAPOS, dio un salto innovador en la atención médica: OPTIMUS. Esta red de salud, única en su clase, fue diseñada pensando en los afiliados, con un compromiso absoluto hacia la mejora de su calidad de vida a través de un enfoque preventivo y promotor de la salud. El objetivo es brindar atención integral y especializada, enfocada en las necesidades individuales.