El Programa de Valorización, Desarrollo y Escalado de Procesos Agroindustriales de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL y la empresa Laboratorios Baher S.R.L. llevan a cabo un proyecto para desarrollar extractos de alto valor agregado para la industria vitivinícola. La iniciativa busca reemplazar el uso de azufre como conservante en vinos por una alternativa natural. “El azufre es utilizado como el conservante más tradicional en la industria vitivinícola a pesar de los inconvenientes secundarios que genera, como la depreciación organoléptica de los vinos, alergia, inconvenientes de salud ocupacional, entre otros”, explicó Pablo Torresi, docente investigador de la FIQ y director del proyecto.

Hoy la tendencia es incorporar productos naturales, que reemplacen esos compuestos azufrados y que permitan a los vinos salir al mercado antes, presentando características de vinos de mayor guarda.

De esta manera, el proyecto consiste en el desarrollo tecnológico de la formulación para la producción de un extracto rico en antioxidantes, en particular estilbenos, a partir de descartes provenientes de la poda de la vid, con la finalidad de reemplazar el agregado de compuestos de azufre, logrando una producción sustentable, natural y aportando un gran valor agregado al producto final. El trabajo se basa en el desarrollo de todo el proceso de extracción, purificación y estabilización de los compuestos y la construcción de una planta piloto para validar esa tecnología a una escala relevante.

La empresa hace unos meses que, junto al grupo de investigación responsable de la UNL, desarrolló la metodología a escala laboratorio, el cual se encuentra ubicado en el contenedor tecnológico Dr. Gustavo Fester, en el sector este de Ciudad Universitaria UNL. Actualmente buscan, por un lado, validar la tecnología a escala piloto y, por el otro, validar el producto por medio de pruebas en vinos jóvenes a realizar en bodegas.

En ese sentido, Torresi destaca que “a principios del próximo año vamos a enviar estas muestras y se van a ensayar directamente en las bodegas. Eso es lo más importante: lograr la validación comercial. Después de eso probablemente lleguemos al escalado industrial”.

Para ello están trabajando con bodegas de Mendoza en mayor medida y algunas más pequeñas de Santa Fe y Entre Ríos. Estos extractos mejoran la calidad del vino, con lo cual una bodega que recién inicia puede aumentar su calidad de manera natural. Ese es el mayor componente innovador, ya que reemplazan un compuesto sintético y, además, con una tecnología nacional. Este proceso antioxidante en particular no existe en Argentina y, a nivel mundial, recién está comenzando a investigarse.

“El impacto del proyecto es difícil de medir en esta instancia, aunque, si los resultados de esta primera etapa son los esperados, podemos desarrollar un proceso único en el país con alto valor agregado y con potencial exportador”, explicó Alberto Gaspoz, gerente de Laboratorios Baher.

Financiamiento público

Para llevar a cabo este proyecto, los investigadores y la empresa se presentaron a la convocatoria SF Innovar 2022, en la cual fueron seleccionados y se les otorgó un aporte no reintegrable de $4.000.000.

SF Innovar 2022 es una convocatoria que busca estimular la capacidad innovadora de las empresas mediante el apoyo a proyectos cuya finalidad sea la generación de conocimiento y actividades de I+D+i y que depende de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la provincia de Santa Fe. La presentación del proyecto fue realizada con el asesoramiento y la formulación del CETRI Litoral, de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL, en conjunto con el grupo de investigación y la empresa. Esta será también la oficina que continúe con la gestión de la propuesta.

“El trabajo con los investigadores fue muy fluido, nosotros llevamos la idea, ellos se encargaron del desarrollo y nosotros de las pruebas en bodega. La Secretaria de Vinculaciónde la UNL simplifica muchísimo la carga administrativa de este proyecto”, puntualizó Gaspoz. En tanto, Torresi agradeció al CETRI por el acompañamiento en la formulación del proyecto y la administración

Valorización de Descartes Agroindustriales

Los integrantes del Programa de Valorización, Desarrollo y Escalado de Procesos Agroindustriales son responsables de aportar conocimientos técnicos al proyecto, se encuentra conformado por docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la UNL y del CONICET, personal de apoyo, becarios posdoctorales. Su principal objetivo es responder a los desafíos tecnológicos que plantea la agroindustria local, particularmente orientado a brindar asistencia técnica a micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores de nuestro territorio que no tienen acceso a la asistencia técnica para desarrollar nuevos productos y procesos.

El grupo ha participado a través de numerosos proyectos de investigación, prestación de servicios a terceros y transferencia, en experiencias asociativas con empresas, organismos estatales y entidades del tercer sector. A la fecha se han realizado más de 120 trabajos de transferencia y asesoramiento al sector industrial, así como también la presentación de cinco patentes de invención al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, las cuales ya han sido concedidas. El grupo Grupo de Valoración de Descartes del programa de la FIQ Provade está compuesto por Cristian Ferrett, Pablo Torresi, Jose Molli y Débora Manuale.

Laboratorios Baher S.R.L.

La empresa nació en 1988 ante la necesidad del mercado de contar con productos de higiene y desinfección con una calidad continua. Se ubica en Ruta Nacional 19 km 3,9- Santo Tome y se afianzó en el mercado gracias a su constante trabajo sobre calidad de leche y la prevención de mastitis, asesorando constantemente a los productores.

La empresa produce, comercializa y distribuye principalmente tres líneas de productos: higiene y desinfección de industria alimenticia, fármacos veterinarios y domisanitarios. Su equipo de ventas enfoca la comercialización en la atención personalizada de sus representantes distribuidos por todo el país y el exterior.