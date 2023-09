El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la creación del Programa de Compre sin IVA que implicará la devolución del IVA del 21% del total de la Canasta Básica para 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000.

Val destacar que no habrá que hacer ningún trámite, el beneficio es automático, se habilita de manera automática a todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, así como también a los productos de higiene personal y de la canasta del hogar.

Cada trabajador y trabajadora, cada jubilado y jubilada va a tener a lo largo del mes, o en un solo día, o en las distintas compras que realice, una devolución a las 48 horas de realizada la compra con la tarjeta de débito por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes.

Al realizar la compra con la tarjeta de débito, a las 48 horas se les va a acreditar automáticamente la devolución del programa Compre sin IVA, que representa la devolución de la totalidad del IVA en los productos de la canasta básica.

-Será para cualquier comercio que venda productos de la Canasta Básica.

-Será acumulable con otros beneficios bancarios.

Cuánto hay que gastar para llegar al límite

Para que te devuelvan $18.800, se deberá efectuar una compra de $89.523 en productos de la canasta básica.

Qué productos están alcanzados

En la canasta básica están incluidos los siguientes productos:

- Pan - leche - galletitas de agua/dulces - arroz -harina de trigo y otras harinas - fideos - papa/batata/ hortalizas/frutas - azúcar - dulces - legumbres secas - hortalizas - frutas - carnes - menudencias - fiambres - huevos - queso - yogur - manteca - aceite - bebidas no alcohólicas - bebidas alcohólicas - sal fina condimentos - vinagre - café - yerba.

¿Cómo se debe abonar para acceder a la devolución del IVA?

El pago debe ser con tarjeta de débito. Por el momento no estarán contempladas las operaciones realizadas por billeteras virtuales u otros medios de pago asociados a las cuentas bancarias, como los caso de Mercado Pago, MODO, Ualá, entre otras.

¿Qué tarjetas aplican para efectuar el descuento?

La tarjeta de débito permitida es la de cuenta sueldo. Es decir que no puede darse el reintegro si es una tarjeta adicional o tarjetas prepago.

¿El reintegro es por grupo familiar?

No. El límite mensual de reintegro es por persona y no por grupo familiar, y no es acumulable: lo que significa que si una persona es monotributista y, al mismo tiempo, trabaja en relación de dependencia, tendrá un límite de $18.800.

¿Es posible recibir el reintegro del 21% realizando la compra de manera virtual?

No. La tarjeta de débito debe ser física por lo cual el reintegro sólo es válido para compras presenciales.

¿La devolución del IVA es combinable con otros beneficios y promociones bancarias?

Si, mientras que sean con débito se pueden utilizar promociones bancarias y acumular descuentos.