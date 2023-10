Mili Vega, junto a San Lorenzo de Tostado, fue campeona de la Liga Federal

San Lorenzo de Tostado se coronó como el flamante campeón de la Liga Federal Femenina en una jornada digna de varios aplausos. El grupo no podía dejar escapar la oportunidad de festejar en Mar Del Plata y ganó su compromiso decisivo, no sin antes recibir un invaluable regalo por parte de Regatas San Nicolás y es que cualquier otro resultado simplemente no servía. El elenco santafesino mostró un rendimiento impecable a lo largo del torneo y se llevó el título de manera merecida. Rocío Lezcano fue reconocida como la jugadora más valiosa del Final Four con un promedio de 17.6 puntos, 7.6 rebotes, 4 recuperaciones y 2.6 asistencias.

Sin perder tiempo, Regatas impuso su ritmo y tomó el control absoluto de las acciones del juego. Su defensa intensa y asfixiante desencadenó en una serie de dificultades para Ferro, siendo la piedra angular que restringió las oportunidades de tiro y provocó numerosas pérdidas del balón. Ese dominio le permitió generar transiciones rápidas y anotar puntos fáciles en el otro extremo de la cancha. Del otro lado, la falta de fluidez en el ataque y las dificultades para superar la presión fueron un desafío constante para la maquinita que nunca encontró soluciones efectivas para limitar la estrategia rival y achicar la brecha del marcador. Fue victoria sobre Ferrocarril Patagónico por 71-46.

Celeste Alfaro lideró la tabla de goleadoras con un impresionante total de 22 puntos, un esfuerzo que fue complementado por las destacadas actuaciones de Guadalupe Almozni (doble doble de 13 puntos y 10 rebotes) y de Andrea Rébola (doble doble de 12 unidades, 10 tableros, además de repartir 7 asistencias), mientras que en el cuadro de Chubut prevaleció Aldana Piñeiro con 20 tantos.

San Lorenzo arribó al estadio con la responsabilidad de asegurar el título, lo que generó una presión adicional que, en ciertos momentos, pareció ser contraproducente para sus aspiraciones. En un encuentro caracterizado por la paridad y el reparto de puntos entre varias manos, las santafesinas demostraron su temple y carácter en el último cuarto para remontar una diferencia de hasta 13 puntos (53-40). Sobre el cierre del partido, las rojinegras estuvieron mucho más certeras y se llevaron el cruce frente a Peñarol por 69-68.

Las máximas figuras fueron Guadalupe Goetschi con 22 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, Rocío Lezcano con 21 unidades, 10 rebotes, 7 recuperaciones y 5 asistencias, más el aporte Milli Buerguener con otras unidades. En cambio en el cuadro milrayitas, el goleo estuvo diversificado en cuatro jugadaros: Ariana Lorenzo (12 puntos y 9 rebotes), Paloma Bonzi (13 puntos), Tamara Dell´Olio (doble doble de 13 puntos y 12 rebotes) y Micaela Sancisi (una planilla de 23 puntos, 6 cristales, 9 pases de gol y 4 robos).

Resultados

Regatas San Nicolás 71-46 Ferrocarril Patagónico

San Lorenzo de Tostado 69-68 Peñarol

Tabla de Posiciones

San Lorenzo de Tostado | 2-1

Regatas San Nicolás | 2-1

Peñarol | 1-2

Ferrocarril Patagónico | 1-2

CAMPEONES

Temporada 2014: Unión Florida

Temporada 2015: Vélez

Temporada 2016: Berazategui

Temporada 2017: Talleres de Paraná

Temporada 2018: Lanús

Temporada 2019: Lanús

Temporada 2021: Obras Basket

Temporada 2022: Unión Florida

Temporada 2023: San Lorenzo de Tostado