Santa Fe: la demanda en salud mental se triplicó en niños y se duplicó en adultos

Ayer 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental a nivel mundial, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia que tiene hablar de situaciones que generan angustia y promocionar las herramientas que sirven para evitar cuadros graves.

Palabras como depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, son solo algunos de los aspectos que décadas atrás se evitaban mencionar y que en algunos escenarios ocasionaron vergüenza. Las enfermedades mentales eran consideradas por muchos como un estigma. Hoy el escenario cambió y los cuadros relacionados con la salud mental se convirtieron en titulares de la mano de personajes famosos que sufren cuadros de este tipo.

La pandemia del covid fue un factor que colaboró a poner en agenda una problemática que afecta tanto a adultos como a niños. “Es necesario hablar para cuidarse y esto es buscar ayuda con nuestros referentes afectivos, no subestimar que alguien cercano o cercana lo esté pasando mal”, sostuvo en diálogo con AIRE la directora de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, Celina Pochettino.

Los modos de manifestación del malestar en salud mental han experimentado un notable aumento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la pandemia provocó un incremento del 25% en los casos graves. Esta cifra concuerda con la situación que se observa en las guardias de los hospitales de Santa Fe. “En Santa Fe se duplicaron las situaciones de presentación en la guardia de adultos y se triplicaron en niñas y niños y adolescentes. Sin duda estamos ante una situación social que impacta en la salud mental”, agregó Pochettino.

Salud mental: la situación en Santa Fe

Las situaciones de crisis en las guardias de los nosocomios santafesinos aumentaron un 100% entre 2019 y 2022. Hoy se trabaja en el análisis de los datos que dejará el primer semestre del 2023. Ante este contexto, la Dirección de Salud Mental de la provincia refuerza las estrategias e implementa dispositivos en las guardias de los nosocomios que luego se extiende en la continuidad de los cuidados en el territorio y de manera ambulatoria en los consultorios. “Seguimos trabajando con el diálogo y en distintas estrategias para multiplicar los modos de atención en las situaciones de crisis. Propiciar esto no solo en los consultorios de atención primaria, sino también en los espacios grupales”, destacó Pochettino. El diagnóstico es una herramienta esencial para los equipos de salud, que alguien tenga un mal momento en su vida no implica una sentencia, ya que existe la posibilidad de acceder a un tratamiento, de acompañamiento y salida. “De esto hay que hablar, porque si no, reforzamos el estigma y la dificultad de pedir ayuda en el momento oportuno”, destacó. En este escenario también es importante ser consciente que todos pueden padecer un problema de salud mental. “Eso no implica un estigma, porque lo que ha generado la dificultad de hablar a través de la historia en salud mental es el miedo al diagnóstico. El estigma, la etiqueta, la segregación que produce en la cultura que alguien asuma que puede tener un problema de salud mental”, enumeró Pochettino.

Las estadísticas sobre suicidios son alarmantes

“Más que preocuparnos, nos tenemos que ocupar. Los índices de suicidio siguen la tendencia a nivel mundial, regional de las Américas y en particular de Argentina. Hoy nuestras mediciones van en ese punto, por esto se conformó el área epidemiológica y se llevó adelante el estudio Centinela en el hospital Cullen”, explicó en relación a la falta de estadísticas que existen. En septiembre del año pasado se llevó adelante la presentación de una unidad centinela que recopiló información vinculada con los intentos de suicidio en la región centro norte de la provincia. El estudio se realizó de manera conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para contar con cifras certeras y así aplicar las estrategias correspondientes para trabajar en la prevención. “El estudio dio números alarmantes, orientados a la población joven adulta y vinculados a las problemáticas vinculadas con las dificultades económicas, a la humildad y a los duelos”, enumeró la entrevistada que reiteró que el suicidio es prevenible.

A fin de mes se prevé que se den a conocer los resultados de la tarea que demandó un año, en esa oportunidad también se conformarán los equipos de salud en notificación obligatoria para tener los números más precisos.

“Las situaciones de dolor se presentan de distintas maneras. Nosotros hablamos de crisis subjetiva, a veces tienen que ver con los intentos de suicidio”, ejemplificó Pochettino que destacó que el Plan Provincial de Salud también aborda la problemática del suicidio.

Al respecto recalcó que esta problemática requiere estrategias puntuales que se llevan adelante en distintos territorios. “Hemos iniciado por los territorios vecinos con más índices de situaciones de suicidio y estamos teniendo una respuesta de las localidades muy interesantes”, agregó.

En esta oportunidad se involucran escuelas, equipos de salud, municipios y la comunidad en general a discutir y pensar las estrategias de cuidados. “Lo que más nos preocupa son los consumos y cómo se presentan las situaciones de máximo dolor. Por eso fue una prioridad tener equipos interdisciplinarios y formados en las guardias de todos los hospitales de nuestra provincia”, afirmó la directora de Salud Mental.

Además, el área de estadística del Ministerio de Salud y Epidemiología empezó a trabajar en conjunto con el MPA. “Los números de los suicidios consumados se componen de manera compleja articulando no sólo las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, sino también las que posee el sector judicial”, explicó Pochettino.

Hasta tanto, la dirección de Salud Mental desarrolla junto a Unicef una política de trabajo con adolescentes en escuelas de las cinco regiones en conjunto con el Ministerio de Educación.

Hasta el momento la cartera de salud provincial no cuenta con una línea de asistencia directa para personas con inquietudes vinculadas con la salud mental. Hoy el canal de atención es el 0800 999 0091, un número federal a través del cual se deriva a los equipos en Santa Fe. Al respecto, la directora de Salud Mental aseguró que “está planificada la línea provincial” y se prevé que se concrete en el próximo período.

Algunas recomendaciones:

. Prestar atención al aislamiento y al rechazo de las personas.

. No subestimar el desinterés, la desmotivación, y las ideas negativas persistentes.

. Observar los sentimientos de tristeza que se presentan.

. Las dificultades para dormir y comer.