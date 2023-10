Una noche 10 de su capitán que con los dos goles ante Perú se transformó en el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas. Con puntaje ideal, y a 10 meses de la conquista en Qatar, la selección sigue inexpugnable en su camino al mundial 2026.

Otra muestra de la selección argentina rumbo al próximo mundial con otra destacada actuación de su capitán. Dos goles de Messi ante Perú le dieron la victoria al equipo de Scaloni que tiene 12 puntos de 12 en juego, que aún no recibió goles en contra y que sólo perdió un partido de los últimos 50 que jugó. Números que acompañan el presente de un equipo que ya hizo historia. De esta forma, la selección dio otra muestra de contundencia y superioridad.

Argentina llegó a su cuarta victoria consecutiva para ser líder de la competencia que llevará los equipos al próximo mundial. Los últimos dos partidos de este año serán el 16 de noviembre frente a Uruguay con sede a confirmar pero que probablemente se confirme en Córdoba, y el 21 de noviembre, ante Brasil en el estadio Maracaná.

La explicación de la victoria se sostiene en la contundencia, Argentina no llegó en cantidad como contra Paraguay pero fue efectivo a la hora de la definición, a los 32 minutos y a los 42 del primer capítulo Messi definió dos muy buenas jugadas colectivas que se iniciaron desde la izquierda. El equipo mostró mucho manejo de pelota y circulación en la mitad de la cancha con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como figuras mas el sacrificio de Rodrigo De Paul. Con Messi libre Julián Álvarez bajó para participar del armado del juego pero no logró quedar de cara al gol. Al igual que ante Paraguay, Nicolás Gonzalez volvió a ser una pieza importante y logró que no se notara la ausencia de Ángel Di María.

En el primer tiempo Lucas Martinez Quarta remplazó a Gonzalo Montiel que salió lesionado. En el segundo tiempo llegaron el resto de las variasntes; Pessela por Romero, Lautaro Martínez por julián Álvarez, Lo Celso por De Paul y Acuña por Tagliafico. Durante todo el partido el equipo fue dueño de la pelota, mostró contundencia, sostuvo una vez más su arco en cero y mostró un juego limpio al irse del estadio nacional sin amonestaciones.

Al término del partido Lionel Scaloni remarcó las virtudes del equipo, "lo mejor que tenemos son las ganas de seguir compitiendo, no dormirse, querer seguir ganando. Hemos entendido el mensaje". Al ser consultado por la presencia de Messi destacó que, “jugó como si no hubiese tenido una lesión, como si no hubiese tenido parate. El equipo lo entiende, juega de una manera que a él lo beneficia. Ojalá que juegue todo lo que pueda, todo el mundo es feliz viéndolo dentro de una cancha".

MESSI ES EL MÁXIMO GOLEADOR DE LAS ELIMINATORIAS

El capitań argentino volvió a jugar un partido completo, mostró entereza física y sacrificio y, como si fuera poco, marcó dos goles para la victoria de la selección Argentina. Cada partido que Lionel Messi juega tiene en su horizonte un nuevo récord para quebrar, ni siquiera por que él mismo se lo proponga, sino por lo excelso de su carrera deportiva, los números quedan de rodilla, cada vez que juega el 10.

Frente a Perú Messi marcó a los 32 y a los 42 minutos del primer tiempo para definir dos jugadas muy similares, un equipo profundo, centro desde la izquierda y la definición del astro argentino entrando desde atrás, una fórmula que se repitió mucho durante la Copa del Mundo en Qatar. Con ese doblete, Lionel llegó a los 31 goles en eliminatorias para convertirse en ell máximo anotador en la historia de esta competencia.

De esta manera el jugador del Inter Miami lidera la tabla que tiene por detrás a Luis Suárez (Uruguay) con 29, a Marcelo Moreno Martins (Bolivia) con 22, a Alexis Sánchez (Chile) con 20. Con 19 gritos quedó relagado en la lista Hernán Crespo.

Al término del partido Messi enfrentó los micrófonos, mostró su alegría por los goles y la victoria y se refirió a la importancia del grupo, "creo que venimos demostrando hace tiempo que este es un grandísimo grupo que pase lo que pase sigue de la misma manera, disfrutando de jugar, disfrutando de estar tiempo juntos, de pasar momentos juntos y tenemos la suerte de ser muy jóvenes también. Con mucha hambre más allá de que hay chicos muy jóvenes que ganaron todo quieren seguir consiguiendo cosas importantes a nivel individual y a nivel grupal".