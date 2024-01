Golpes de calor en perros y gatos: cómo reconocerlos y evitarlos

Con altas temperaturas:

• No dejes que se sobreejercite.

• No lo saques a pasear en horarios de mucho calor.

• No lo dejes al sol en lugares donde no pueden refugiarse a la sombra.

• Nunca dejes a tu mascota sola dentro del coche.

• Mantenerlos en lugares frescos donde corra aire.

• Dejarles siempre a disposición agua fresca.

• Dejar que descanse si hizo un esfuerzo físico.

Síntomas del golpe de calor

Es importante que conozcas los síntomas que puede padecer tu mascota al sufrir un golpe de calor para que puedas llevarla rápidamente al veterinario.

Estos son los primeros síntomas del golpe de calor, según tu mascota:

• Jadeo intenso o ruidoso.

• Sed excesiva.

• Vómitos.

• Lengua de color rojo brillante y encías con un tono pálido.

• Saliva abundante.

• Ritmo cardíaco elevado.

• Si al pellizcar la piel de su hocico tarda más en recuperarse.

En caso de que tu mascota tenga alguno/s de estos síntomas hay que tener en cuenta los siguientes consejos:

• Apartarlo del calor. Llevarlo a una zona con sombra o con aire acondicionado.

• Darle agua fresca. Si no parece interesado en tomar agua, no lo obligues.

• Refrescarlo. Mojar a tu mascota con un poco de agua, no demasiado fría.

• Mojarlo con toallas frescas pero no lo cubras totalmente, ya que atrapará el calor corporal.

Si percibís que tu mascota está sufriendo un golpe de calor, ya sea inicial o más grave, hay que llevarlo de inmediato al médico veterinario.