Ceres: Prevención del cáncer de cuello uterino

Toda persona con útero podrá acceder a realizarse un PAP sin turno, solo por orden de llegada. Te esperan el lunes en el CPC y el martes en el CIC.

Es muy importante que cumplas los siguientes requisitos:

• No estar menstruando

• No haber tenido relaciones sexuales las 72 horas anteriores

• No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal durante las últimas 72 horas

Compartí esta información con tu amiga, tu mamá, tu hermana, tu tía y todas las personas que puedan acceder a este examen. La prevención es fundamental para evitar mayores complicaciones.