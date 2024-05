El centro norte de Santa Fe aportaría por retenciones U$S 468,3 millones por los cultivos de las campañas 2023-24

Los derechos de exportación (DEX) representan el tercer impuesto que mayor contribución realiza a la recaudación nacional, luego del impuesto a las ganancias y el IVA. En efecto, el promedio para los últimos diez años sitúa la participación de DEX en el 5,6% de la recaudación total; en otras palabras, cada $100,0 recaudados por impuestos a nivel nacional, $5,6 corresponden al aporte de DEX. Además, se trata de un impuesto no coparticipable, es decir, una vez recaudado por la nación, dicho monto no se incluye dentro de los fondos a entregar a las provincias. Lo anterior implica que las retenciones pueden ser vistas como recursos que la provincia no sólo no puede utilizar de manera directa (dada la naturaleza intrínseca de un impuesto), sino que tampoco puede utilizar de manera indirecta (dado que no se coparticipan).

Síntesis:

• Durante la campaña 2022/23, se registró una producción agregada de los principales cultivos en 3,6 millones de toneladas (-48,2% anual la producción de soja fue de 2,2 millones de toneladas (- 50,1% anual); maíz por 555.678 toneladas (-39,6%); trigo por 650.193 toneladas (-52,9%); y girasol por 183.375 toneladas (-11,2%).

• El Centro-Norte aportó una recaudación aproximada al fisco nacional por un total de $ 91.334,4 millones (USD 313,2 millones), siendo el 27,3% aportado por la comercialización de granos y el 72,7% restante en concepto de derivados. Ello representaría el 5,9% de la recaudación a nivel nacional de este tipo de tributos durante el año 2023.

• Se estima que la producción agregada de los principales cultivos de la campaña 2023/24 ascendería a 6,3 millones de toneladas. Así, se espera que final de la actual campaña se encuentre en línea con el promedio de las últimas campañas sin considerar la sequía (campañas 2015/16 a 2021/22).

• Por dicha producción, y a pesar de algunos problemas -excesivas lluvias y efecto “chicharrita”- sobre cultivos que aún no han finalizado su cosecha (soja y maíz), la contribución en concepto de derechos de exportación que realizaría el Centro-Norte es de aproximadamente USD 468,3 millones.