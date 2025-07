Fuerte malestar del campo santafesino por el paso atrás con las retenciones

La decisión del Gobierno nacional sobre el regreso al esquema anterior de retenciones generó una ola de críticas y preocupación en el sector del campo santafesino. Desde la Sociedad Rural de Santa Fe se expresaron con dureza contra la medida y aseguraron que "no entienden el impacto de las retenciones en el interior productivo".

"La situación es de desconcierto y de mucha preocupación en todo el arco agrícola de la provincia y del país", sostuvo en diálogo con Uno Santa Fe el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti.

Y agregó: "Todos pensamos que esta reducción de las retenciones, si bien era temporal, el presidente no iba a volver atrás, sino que incluso continuaría paulatinamente reduciendo más hasta eliminarlas, que fue lo que prometió en campaña. Siempre dijo que las retenciones son un robo, que atrasan, que generaron una descapitalización en el campo y un freno".

Situación de pequeños productores

El dirigente rural apuntó a la paradoja que se da con otros países de la región: "Nuestros países vecinos nos superaron en producción proporcional a los volúmenes teniendo en cuenta la población de cada país, con tecnología que nosotros les exportamos cuando éramos productores de punta. Seguimos siendo productores de punta, pero con retenciones hay muchos productores que se están fundiendo, en situación de quiebra, puntualmente los pequeños productores, con muy pocas posibilidades de avanzar en su crecimiento y ni siquiera de mantener sus explotaciones porque no tienen espalda financiera".

Argenti fue categórico al afirmar que la política tributaria hacia el campo está desconectada de la realidad productiva. "Lo que no terminan de entender es el impacto que va a tener la reducción o eliminación de las retenciones en la economía del interior del país, en el interior productivo de producción primaria. No se puede seguir castigando a la producción primaria con retenciones. Ya tenemos el clima que no podemos manejar", dijo.

Malas cosechas y retenciones

En este punto, hizo referencia al escenario climático adverso que golpeó a los productores santafesinos: "Hemos tenido en el centro norte de Santa Fe cosechas muy malas y sin embargo nos siguen aplicando y aumentando las retenciones como si nada pasara".

Por último, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe fue contundente al marcar lo que considera una falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo nacional: "Es preocupante la actitud del Gobierno nacional de no darse cuenta de la verdadera situación que vive el campo".

Fuente: Uno Santa Fe.