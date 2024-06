Loan y el recuerdo de la desaparición de Maxi Sosa: La palabra de su abuela

Maximiliano Javier Sosa tenía 3 años cuando fue visto por última vez, en diciembre de 2015, en la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal, en el noroeste de Santa Fe. La abuela y su pareja estuvieron detenidos por el hecho, pero después fueron liberados.

El pequeño Maxi desapareció el 21 de diciembre de 2015, mientras jugaba en la vereda en plena siesta. Tenía 3 años y residía en una vivienda del barrio Juan Pablo II de Ceres. Daniela, mamá de Maxi, lo había dejado al cuidado de su abuela, Patricia Sayago, ya que ella tenía un avanzado estado de embarazo. Fue la última vez que vio a su hijo.

Primero, la investigación recayó en el personal de la Policía de Investigaciones de la Unidad Regional XII, con intervención de la fiscal de Rafaela, Hemilce Fissore. La búsqueda inicial fue intensa: se realizaron rastrillajes en la zona, se tomaron testimonios a familiares, vecinos, allegados, se solicitaron peritajes de teléfonos celulares. Sin embargo, nada arrojó resultados positivos que indiquen dónde estaba Maxi y qué había pasado con él.

Cuando se dio intervención a la División de Trata de Personas y Violencia de Género de la Unidad Regional V, algunas sospechas puntuales llevaron a la intervención telefónica del teléfono de la abuela del niño, Patricia Sayago, y de su pareja Ariel Malagueño. El juicio se desarrolló a puertas cerradas en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en febrero de 2021, y culminó con la absolución de los acusados por decisión de los jueces.

A 9 años de la desaparición de Maxi Sosa, del niño ceresino al que se lo buscó por tierra, aire y agua no se sabe absolutamente nada sobre su paradero.

En estos años, se han realizado imágenes que muestran una estimación de su aspecto físico actual y se ha ofrecido recompensa a quienes aporten datos útiles a la investigación que permitan dar con la ubicación de Maxi.

"Tengo la esperanza que aparezca mi nieto”

Patricia Sayago, abuela de Maxi, en una entrevista con este medio contó qué es lo que siente sobre la desaparición de Maxi y el caso de Loan, en Corrientes, ya que crecen las hipótesis de secuestro en ambos casos. También aseguró su inocencia y dijo que mantiene la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

"Yo sigo igual, como el primer día que desapareció mi nieto: la familia sigue destruida por mi nieto y el vínculo familiar. Entiendo que está pasando lo mismo con Loan, (ojalá) que pronto lo encuentren y se esclarezca todo esto, que no quede impune como el tema de mi nieto, al tiempo que vamos se está perdiendo y yo no quiero eso, quiero que aparezca mi nieto".

Patricia cree en la hipótesis de que a Maxi se lo llevaron personas vinculadas con la trata de personas, como está sucediendo con Loan. El tema se está tratando a nivel nacional y traspasó las fronteras.

"Por lo que veo todos los días, en el caso a mí me da esa hipótesis como certera. Los comentarios que yo tenía en mi barrio era que una camioneta lo levantó y se lo llevó. No tiene que haber ninguna criatura que desaparezca, las autoridades tienen que tomar conciencia, por más que uno pide justicia hay personas de alto poder en el medio, es una organización que nadie enfrenta porque son peligrosos".

Sobre su situación procesal, la abuela de Maxi expresó que "yo fui presa injustamente, quisieron tapar lo de mi nieto conmigo. Privada de la libertad no me quisieron ayudar y jamás haría nada para lastimar a mi nieto que es mi vida, es mi primer nieto. La gente no quiere hablar por miedo, pero para hablar de mí tuvieron coraje. Hasta cuándo atacan a la gente humilde; los niños que se llevan son de familias humildes porque no tienen dinero para poder encontrarlo. Yo no tengo plata para pagar a alguien que me ayude a investigar dónde está Maxi y que me lo traiga. No ataquen más a las criaturas, no tiene que haber más un Maxi, un Loan, Sofía, Guadalupe, me da escalofríos pensarlo, bronca, rencor, injusticia y dolor".