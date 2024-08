La relación entre la provincia y los profesionales de la salud profundizó su tensión con los nuevos anuncios que se dieron a conocer este lunes para los afiliados de Iapos. Estiman que la devolución de dinero a quienes denuncien el cobro de plus médico ayudará a llevar un control más riguroso sobre esta práctica ilegal.

Desde el gobierno santafesino aseguran que desde que pusieron la lupa sobre el cobro del adicional, recibieron mil denuncias por parte de afiliados a la obra social. Esperan que las nuevas medidas faciliten el reclamo de afiliados a través de la aplicación Mi Iapos y de esa manera crezca la cantidad de denuncias.

La noticia no cayó nada bien entre los profesionales de la salud, quienes adjudican el plus a aranceles atrasados y a demoras en el cobro. Pese a esta postura, desde la provincia aseguran que, durante estos últimos meses en que se intensificaron los controles sobre quienes efectúan el cobro indebido, no se registraron bajas en el plantel profesional que atiende a través de Iapos. Es decir que, pese a los constantes reclamos del personal, no se registran migraciones de médicos de Iapos a la atención particular. Mientras tanto, el cobro del plus sigue siendo moneda corriente a la hora de la atención.

Sanciones por cobro del plus

Pero el anuncio no quedó únicamente en la implementación del sistema de denuncias y la devolución de los cobros indebidos a los pacientes. También habrá sanciones para aquellos profesionales que lo hagan.

Durante la conferencia de este lunes, en la que participaron el ministro de Economía, Pablo Olivares y el titular de Iapos, Nolasco Salazar, adelantaron que quienes reciban tres denuncias tendrán una advertencia, y hasta anticiparon suspensiones y exclusiones para casos extremos.

Al mismo tiempo, Olivares anunció que la obra social va a suscribir un convenio de cooperación con la Administración Provincial de Impuestos (API) “ya que el cobro del plus es un cobro indebido pero al mismo tiempo es una infracción de tipo tributario”. De esta manera, Iapos informará a API los prestadores y profesionales denunciados. “API considerará a los denunciados como contribuyentes en riesgo fiscal”, sostuvo el funcionario.

Este escenario contribuye a una escalada de tensión en la relación entre médicos que atienden por Iapos y el gobierno provincial. Cabe recordar que esta fricción condujo a cortes del servicio habitual que no cayeron para nada bien en la administración de Maximiliano Pullaro. La obra social cuenta con unos 600 mil afiliados en todo el territorio santafesino.

Por último, desde la provincia aseguraron que los montos que se paguen a los afiliados como compensación serán descontados del estímulo que hoy Iapos paga a los profesionales por la emisión de recetas digitales. En tanto, también procederán con el débito de los pagos a la cartera en la cual cobra sus prácticas el profesional denunciado.