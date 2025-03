Quiso lucir altas llantas y lo detuvieron

La inseguridad es el tema del momento en la ciudad de San Cristóbal, no se habla de otra cosa en toda la ciudad. Era previsible, al igual que la fábula del lobo y el pastorcito mentiroso. Siempre se ponderaba la tranquilidad de nuestro San Cristóbal. Pero todo fue cambiando para mal y algunos decíamos que si no se hacía algo, la violencia iba a convertir nuestra localidad en un lugar caótico y sin control. La respuesta fue que estaba todo bien, que no había que agitar más la situación. Nadie se ocupó de lo que estaba pasando y ahora el miedo a los robos que se producen en toda la ciudad la igualan a otras urbes de la provincia. Uno de los casos más resonantes en estos días fue lo que ocurrió en el gimnasio del Club Racing. En este caso se logró aclarar por parte de la justicia y policía que no serían ajenos al mismo, dos masculinos conocidos en el ambiente delictivo. Se logra localizar a unos de ellos, menor de edad, quien es trasladado junto a su progenitora hasta la Jefatura Departamental, dónde una vez consultado con el Juzgado de Menores de Rafaela, se dictamina la detención del mismo. Momentos más tarde, personal de Comando logra la aprehensión del otro involucrado, tratándose de un mayor de edad quien por orden de la Fiscal en turno, ordenó la Detención del mismo quedando alojado en recintos adecuados.