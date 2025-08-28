Cayó “Dibu”, uno de los diez más buscados por la Provincia
La Policía de Investigaciones detuvo en Dock Sud a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita vinculada a Los Monos. Figuraba entre los objetivos prioritarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa FePoliciales28 de agosto de 2025Carlos Lucero
.
La Policía de Investigaciones (PDI), que integra la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, detuvo este martes a Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, de 39 años, en la esquina de Leandro N. Alem y José Mazzini, en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados por la Provincia de Santa Fe, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.
Gómez era requerido por una causa de homicidio y por otra en la que se lo sindicaba como integrante de una asociación ilícita, investigaciones a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, estaba acusado por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos. Avalle cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.
El detenido fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos están presos y fueron señalados en la disputa que derivó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.
Un objetivo prioritario
La inclusión de Gómez en la lista de los diez más buscados respondía a su peligrosidad y a su papel en hechos de fuerte repercusión pública. “La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que pueden generar en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia”, había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el pasado 5 de agosto, al presentar la nómina.
Cómo funciona el Bloque de Búsqueda
El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por el propio Cococcioni e integrado por representantes del MPA, del Ministerio Público Fiscal (MPF), del Servicio Penitenciario, de la PDI, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.
Dentro de esta estructura, la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil tiene a su cargo las acciones operativas. En el último año fueron localizados seis prófugos de alto perfil, y en el último mes se concretó la detención de otros dos.
