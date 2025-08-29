El Consejo Superior de la UNL pidió al Presidente que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario

Ante la grave crisis económica que sufre el sistema universitario argentino el Consejo Superior de la UNL aprobó esta tarde -por unanimidad- una resolución que insta al Presidente de la Nación a que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente y No Docente.

El texto pide que se proceda “a su efectiva implementación, con el fin de asegurar la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales, tomando como referencia la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023, conforme a los datos oficiales del INDEC y la actualización de partidas que garanticen el funcionamiento de las universidades nacionales”.

Además, en su artículo 2 se solicita a legisladores nacionales que insistan con la aprobación de la ley y que sostengan en el Congreso la sanción de la misma, en caso de que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva su veto. “Este acto debe garantizar la protección y el sostenimiento de los recursos destinados a las universidades nacionales, cuya labor resulta fundamental para la sociedad argentina”, resalta el texto.

La resolución también manifiesta el “firme compromiso de esta Universidad en defender la educación pública, áreas estratégicas que deben ser sostenidas con una adecuada asignación presupuestaria, entendiendo que una crisis en uno de estos sectores impacta negativamente en el otro”.

Por último, se solicita la inmediata atención y solución a la emergencia salarial declarada por la Universidad en marzo de 2024, que afecta a todos sus trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes, investigadores y extensionistas.