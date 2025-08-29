ASSAl San Cristóbal en la charla de prevención de triquinosis porcina

El lunes 25 por la mañana, el Auditor de ASSAl local estuvo presente en la charla sobre prevención de la triquinosis desarrollada por los funcionarios Dr. Eduardo Elizalde Secretario de ASSAl Provincial (Ministerio de Salud) y el Ing. Fabián Cían de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia.

La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural San Cristóbal, dentro del marco de la Exposición Rural, y estuvo dirigida a Intendentes, Presidentes de Comunas, Secretarías de Producción, Agencias locales de seguridad alimentaria y personal de salud del Departamento San Cristóbal.

El responsable de la agencia local Ing. Ricardo Pomies, nos expresó que se presentaron las normas vigentes en la Provincia: Resoluciones N° 01 y N° 02 /2009, Resolución N° 440 y un modelo de ordenanza para que municipios y comunas puedan implementarlas, con el objetivo de fortalecer la producción, la sanidad y la seguridad alimentaria. Durante el encuentro también se entregó un registro oficial de laboratorios privados para el diagnóstico de triquinosis porcina para el consumo propio y/o familiar (Resolución 440/2000).

Se trataron las medidas de prevención en la producción primaria, buenas prácticas pecuarias y manejo integrado de plagas, así como las medidas para coordinar esfuerzos en la vigilancia sanitaria, la promoción de prácticas seguras de producción y consumo, y la educación comunitaria para evitar la propagación de la enfermedad.

El ingeniero Pomies nos contó que con el objetivo fortalecer las acciones de prevención de la triquinosis impulsada por la Red de Trabajo ASSAl, desde la agencia local, en cada capacitación en Manipulación Segura de los Alimentos, continuarán profundizándose los contenidos sobre las principales medidas preventivas frente a esta enfermedad. Además, se llevará a cabo un relevamiento de las carnicerías y fábricas de chacinados en la ciudad junto a una campaña informativa, con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del consumo responsable y la correcta manipulación de todos los productos cárnicos, y en particular de aquellos que involucren a la carne porcina. Se distribuirá material gráfico para colocar en los comercios del rubro cárnico, con el objetivo de concientizar tanto a comerciantes como a consumidores sobre la importancia de prevenir esta enfermedad.