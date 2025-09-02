Gran jornada de cine infantil para cerrar el mes de las infancias

La municipalidad de San Cristóbal en conjunto con la Unión Ferroviaria y el Parque INSES dieron cierre el día domingo al mes de las infancias con una hermosa tarde de cine en Casa de Cultura, que contó con dos funciones en donde los más pequeños disfrutaron de la película "Elio" y de una rica chocolada con pochoclos.

Este encuentro estuvo destinado a instituciones como el Centro de Acción Familia, Casita del Niño e hijos/as de trabajadores ferroviarios y del Parque Inses.

"Trabajar en conjunto para lograr sus sonrisas es y siempre será el camino, gracias por llenar cada rincón de alegría pequeños, hagan que su cuento siempre valga la pena y nunca dejen de soñar", indicaron desde el municipio.