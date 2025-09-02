Gran jornada de cine infantil para cerrar el mes de las infancias

Mas Secciones - Sociedad02 de septiembre de 2025El DepartamentalEl Departamental
1ed5d739-b265-414d-8e54-009a1c735a88

La municipalidad de San Cristóbal en conjunto con la Unión Ferroviaria y el Parque INSES dieron cierre el día domingo al mes de las infancias con una hermosa tarde de cine en Casa de Cultura, que contó con dos funciones en donde los más pequeños disfrutaron de la película "Elio" y de una rica chocolada con pochoclos.

Este encuentro estuvo destinado a instituciones como el Centro de Acción Familia, Casita del Niño e hijos/as de trabajadores ferroviarios y del Parque Inses.

"Trabajar en conjunto para lograr sus sonrisas es y siempre será el camino, gracias por llenar cada rincón de alegría pequeños, hagan que su cuento siempre valga la pena y nunca dejen de soñar", indicaron desde el municipio.

1aa49df5-c6c7-45f4-97d6-471de0a2c6a3

Te puede interesar
20250806_121123

San Cristóbal no está ajeno a la Emergencia en Discapacidad: La situación actual en el Centro de Día "Sin Fronteras"

Noelí Rojas
Mas Secciones - Sociedad11 de agosto de 2025

La realidad que atraviesan las familias, los profesionales y las instituciones no es sencilla y preocupa a toda la sociedad, por eso es necesario informarse acerca de este tema y quitar dudas al respecto. Por este motivo, mediante una entrevista, la directora del Centro de Día "Sin Fronteras" de la ciudad de San Cristóbal, Laura Lazzaroni, explicó cómo están trabajando y de qué manera atraviesan la emergencia en discapacidad.

Ranking
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.09.00 PM

Fundación Demos Suardi: Gran Festejo por el Día de las Infancias

Carlos Lucero
Actualidad01 de septiembre de 2025

Gran convocatoria de las familias suardenses que colmaron el salón: “esto es un equipo. Fueron muchísimos los voluntarios que ayudaron. Con varios años de historia, podemos sostener que este festejo ya se volvió un emblema”, destacaron los concejales Agustín Peretti y Gonzalo Rui.

xx

Temporal en la provincia: "Desde el primer momento el Estado provincial estuvo presente”, afirmó Scaglia

Carlos Lucero
Actualidad01 de septiembre de 2025

Lo aseguró la Vicegobernadora tras encabezar junto al gobernador Maximiliano Pullaro una reunión del Comité Operativo Provincial en la que se evaluó el trabajo realizado y diagramaron nuevas acciones ante el impacto de las precipitaciones registradas el domingo. El sur provincial concentra los mayores daños, con evacuados en María Teresa y La Chispa.

El Departamental

Recibí las últimas Noticias