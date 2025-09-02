Marcelo González firmó convenio con la UNL y acerca CreArte Litoral a San Cristóbal



En esta oportunidad, el diputado Marcelo González se sumó como socio del Fondo Regional Concursable de Becas para la Creación y Formación Artística, mediante la firma de un convenio junto al rector de la UNL, Enrique Mammarella, en beneficio del departamento San Cristóbal.

CreArte Litoral busca consolidarse como un motor de desarrollo cultural y social en toda la región, promoviendo la producción artística y generando sinergias entre instituciones, gobiernos y legisladores. En esta nueva edición, se amplió el alcance del programa para que, además de los municipios y comunas, se incorporen diputados y senadores provinciales como agentes promotores de la cultura.

En esa línea, el diputado González expresó su satisfacción por la adhesión:

“Estoy feliz de anunciar que artistas de distinta índole podrán participar por premios económicos que los ayuden a programar y fortalecer su actividad. CreArte ya es una realidad en el departamento San Cristóbal”.

Sobre Crearte 2025

La convocatoria está destinada a artistas (artesanos, diseñadores, emprendedores y gestores culturales).

La propuesta es de temática libre, pero se valorarán especialmente aquellos proyectos culturales —individuales o grupales— que: fortalezcan la identidad local, articulen diversas disciplinas artísticas, vinculen localidades de la región y/o tengan posibilidad de itinerancia y aporten a la diversidad cultural, la igualdad de género, los derechos humanos o al cuidado del ambiente.

Convocatorias grupales: abiertas a iniciativas de todo el departamento San Cristóbal.

Convocatorias individuales: destinadas a proyectos de Ceres, Hersilia, Ambrosetti, Suardi y San Guillermo.

Las postulaciones se realizan a través de: https://www.unl.edu.ar/creartelitoral/

Charla informativa

El martes 9 de septiembre se realizará una charla informativa para artistas interesados en participar de la convocatoria. Durante el encuentro se brindarán pautas sobre cómo elaborar un proyecto cultural. La actividad tendrá lugar en Ceres a las 9 h y en San Cristóbal a las 11.30 h (lugar a confirmar).

Más información: [email protected]