Provincia firmó convenios para la construcción de nuevas viviendas en San Cristóbal

Con el objetivo de proyectar nuevas viviendas para fortalecer el arraigo de familias en el departamento San Cristóbal, el Gobierno de la Provincia firmó convenios con autoridades de distintas localidades. Las obras contemplan la ejecución de 6 viviendas en Moises Ville y 6 en Ceres.

Tras la firma de los convenios, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó que “estos compromisos forman parte de una política pública integral que llevan adelante nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico para garantizar el acceso a la vivienda y fortalecer el arraigo en el interior de nuestra provincia. Tenemos una gran demanda habitacional en estos departamentos y estas obras que proyectamos son respuestas concretas”.

Los actos para la firma de los convenios contaron con la participación del senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, la intendenta de Ceres Alejandra Dopouy y el presidente comunal de Moises Ville, Marcelo Lind.

“Fue una jornada muy importante, junto al director provincial de Intervención de Hábitat, Ramsés Medina, en la que firmamos cinco contratos fundamentales para continuar brindando soluciones habitacionales a más localidades santafesinas. Nuestro objetivo es seguir en esta dirección”, explicó Crivelli.

Para favorecer el arraigo de las familias en el interior de la provincia

Estos convenios forman parte de las acciones que viene desarrollando el Ministerio de Obras Públicas como política habitacional con presencia en todo el territorio provincial, a partir del trabajo articulado con municipios y comunas.

En este sentido, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, destacó y agradeció “el compromiso del gobierno que conduce Maximiliano Pullaro, en especial del ministro Lisandro Enrico y del secretario Lucas Crivelli, que vienen trabajando intensamente en brindar soluciones a las familias santafesinas que persiguen el sueño de un techo propio”.

“Esta respuesta provincial se da en un contexto de ausencia del gobierno nacional, que abandonó la ejecución de 842 unidades en toda la provincia, pero nuestro gobierno se está haciendo cargo con fondos propios de su terminación”, remarcó Michlig.

El acceso a la vivienda como factor de desarrollo regional

Los compromisos para la construcción de las 12 nuevas viviendas, representan una respuesta a las necesidades de las familias santafesinas, priorizando el acceso a la vivienda como un derecho esencial y motor de desarrollo local y regional.