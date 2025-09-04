El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes pese al rechazo gremial

Carta del lector
Carlos Fanjul, pertenece a medios de Prensa en la Localidad de Villa Carlos Paz(Córdoba) Radio Urbana. Nos acercó esta nota para publicar.-
Se oficializó la suba escalonada de julio a diciembre e incluye mínimos garantizados, actualizar adicionales y alcanza a jubilados.Actualidad04 de septiembre de 2025El Departamental
El miércoles 3 de septiembre, el Gobierno de Santa Fe oficializó mediante el Decreto 1896 un aumento salarial de 7% para los docentes provinciales, correspondiente al segundo semestre de 2025. La medida se aplica de manera escalonada desde julio hasta diciembre, y alcanza también a jubilados, pensionados y suplentes del sector.
La decisión se tomó luego de que los gremios Amsafe y Sadop rechazaron en asamblea la oferta presentada en la última reunión paritaria. Pese a ello, la administración provincial resolvió avanzar con la suba “para garantizar la continuidad de la política salarial”, argumentando que el incremento había sido aceptado en otros ámbitos de negociación estatal.
Cómo se aplicará el aumento docente en Santa Fe
El incremento de 7% se liquidará sobre el sueldo básico y otros ítems vinculados, tomando como referencia los haberes de junio de 2025. Será de forma escalonada:
1- 1,5% en julio y agosto
2- 1% en septiembre, octubre, noviembre y diciembre
Además, el decreto establece sumas mínimas garantizadas de bolsillo:
1- $40.000 desde julio
2- $70.000 desde octubre por cargo en el escalafón docente, con montos proporcionales para horas cátedra en los niveles secundario y superior.
También se actualizan adicionales como el Estado Docente, el Reconocimiento a la Función Docente, el suplemento por Movilidad y el pago de material didáctico, entre otros.
Rechazo sindical
La resolución profundiza la tensión con los gremios docentes. Desde Amsafé y Sadop habían considerado insuficiente el aumento de 7%, advirtiendo que no acompaña la inflación proyectada para el segundo semestre.
Pese al rechazo, el Gobierno sostuvo que el decreto es la vía para “garantizar que ningún docente cobre por debajo de los mínimos establecidos” y que el incremento impacte también en jubilaciones y pensiones.
