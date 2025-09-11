El diputado González visitó al Club Atlético Independiente de San Cristóbal para recorrer las obras en marcha

El diputado provincial Marcelo González recorrió las instalaciones del Club Atlético Independiente, acompañado por el presidente de la institución, Andrés Giménez, su tesorero, Fernando Blesio, y el director de Deportes de la zona norte, Brian Mackiewicz.

Política11 de septiembre de 2025Carlos LuceroCarlos Lucero
WhatsApp Image 2025-09-11 at 5.02.48 PM

WhatsApp Image 2025-09-11 at 5.02.48 PM (1)

Durante la visita se recorrieron las obras que el club viene desarrollando en la cancha auxiliar y principal, financiadas con fondos provinciales de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y recursos propios de la entidad.

El Departamental

