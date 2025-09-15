Suardi: Luciano Cáceres se presentó a sala llena y deleitó al público

El reconocido actor, presentó en Sala Estrada su obra unipersonal "Muerde". El evento fue organizado por la Biblioteca "Domingo F. Sarmiento" y contó con el auspicio del municipio. La sala estuvo repleta para disfrutar de una propuesta impactante.

En declaraciones a un medio local, Cáceres, comentó que la historia de René "me movilizó de entrada, es un texto que me conmueve. Es la primera vez que hago un unipersonal y me encantó desde que Francisco Luberman me envió el libreto". 

René es un personaje que está excluído de la realidad, es una realidad muy dura, que está bueno contarla. 

Explicó que "estoy solo en el escenario, pero es un trabajo en equipo. Es un proyecto que parecía complementario a mi tarea principal, pero con el paso de los meses ganó terreno y por eso este año 'Muerde' es mi prioridad. Me permite recorrer la Argentina, pero también estuvimos en Estados Unidos, Europa, Uruguay, entre otros puntos".

Cáceres opinó que la cultura siempre resiste más allá del apoyo. "Aquí estamos dando batalla, porque para los argentinos vivir en crisis es cotidiano".

"Muerde" es un thriller en solitario, casi policial, en el que René tratará de averiguar de dónde vienen sus heridas. A René lo abandonaron en el taller familiar cuando tenía diez años. Desde ese momento ¿Cuánto tiempo pasó?

Eso no lo puede saber. Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué.

Fuente: Radio Belgrano

