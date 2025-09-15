Aguará Grande: Un joven de San Cristóbal fue herido mientras estaba cazando

Un joven de 24 años domiciliado en la ciudad de San Cristóbal y empleado de un establecimiento rural, mientras se encontraba cazando se le cayó el arma que llevaba, tratándose de una carabina calibre 22, y recibió un impacto en la parte de la cintura.

Fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de San Cristóbal y posteriormente al hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela para estudios de mayor complejidad, sin riesgo de vida.