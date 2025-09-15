Aguará Grande: Un joven de San Cristóbal fue herido mientras estaba cazando

Personal de la Subcomisaría 1° se encuentra trabajando un hecho de Lesiones Graves Accidentales por el uso de arma de fuego.

15 de septiembre de 2025
Un joven de 24 años domiciliado en la ciudad de San Cristóbal y empleado de un establecimiento rural, mientras se encontraba cazando se le cayó el arma que llevaba, tratándose de una carabina calibre 22, y recibió un impacto en la parte de la cintura.

Fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de San Cristóbal y posteriormente al hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela para estudios de mayor complejidad, sin riesgo de vida.

