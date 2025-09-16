Se viene el 2° Encuentro de Adultos Mayores

Este sábado 20 de septiembre, los adultos mayores van a disfrutar de una hermosa tarde compartida entre amigos. Con muchos juegos, música y baile.

El encuentro se realizará a partir de las 14.30 hs. en el salón del Club Ferro Dho.
Habrá servicio de buffet, a cargo de la Comparsa de Adultos Mayores "Aluminé".

