Avellaneda refuerza la campaña de descacharrado para prevenir el dengue

La Municipalidad de Avellaneda, en un trabajo conjunto con la Coordinación de Salud y la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, continúa reforzando las acciones de prevención del dengue mediante la campaña de descacharrado.

Promotores recorren los hogares para concientizar a los vecinos sobre la importancia de eliminar recipientes y objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

Días atrás, en barrio Nuevo, donde previamente se había llevado adelante un recorrido de concientización, se retiraron los elementos en desuso que los vecinos dispusieron en la vía pública.

La colaboración de cada familia es clave para reducir los riesgos y cuidar la salud de toda la comunidad.

