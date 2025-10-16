Una jornada para prevenir y concientizar sobre el cáncer de mama

Mejoras en salud para Arrufó
La propuesta se realizará en la feria de la Costanera Oeste de Santa Fe y reunirá a estudiantes, instituciones y la comunidad en una tarde de actividades y sensibilización.
El próximo domingo 19 de octubre desde las 16 en la feria de la Costanera Oeste (Av. Almirante Brown 5700), se llevará a cabo la jornada “Dedícate tiempo”, una campaña de concientización y prevención del cáncer de mama abierta a toda la comunidad.
Durante la actividad se desarrollarán juegos, clases de baile, sorteos, toma de tensión arterial y distintas propuestas recreativas, con el objetivo de promover el autocuidado y la detección temprana.
Participan alumnas de Práctica Profesional I y de la PFO de la carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, junto a los socios Sanatorio Garay y Creciendo Juntos, que acompañan la iniciativa aportando recursos y profesionales.
La jornada busca generar un espacio de encuentro, reflexión y participación, en el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama.
Cuidarse también es prevenir
El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Argentina, pero detectado a tiempo tiene altas probabilidades de curación.
Las acciones preventivas, como el autoexamen mamario, los controles médicos periódicos y la mamografía anual a partir de los 40 años, son fundamentales para su detección precoz, y un rápido tratamiento.
La provincia de Santa Fe hizo un balance de lo realizado en cuanto prevención del dengue en la campaña pasada y recordó quienes pueden vacunarse de manera gratuita en Santa Fe.
Se realizaron el miércoles en el CIC de Ceres. La estrategia apunta a facilitar el acceso a chequeos médicos en mayores de 25 años.
Así lo confirmó un informe del Ministerio de Salud en el cierre de la temporada de esta enfermedad. Córdoba se ubicó en segundo lugar.
Diferentes organizaciones se reunieron para realizar materiales y talleres accesibles sobre esta enfermedad olvidada para prevenir su contagio.
En Constanza, Santa Fe, el puestero Aldo Cohn encontró en una vaca Jersey de dos años una aliada inesperada: una nodriza capaz de criar nueve chivitos y cinco terneros huérfanos. Su caso sorprende por la eficiencia y mansedumbre del animal.
El gobernador y la vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe participaron en Avellaneda de la destrucción por incineración de marihuana, cocaína y cigarrillos secuestradas por infracción a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero.
Este martes por la tarde se inauguró el acceso pavimentado a Moussy, una obra esperada por los vecinos. El tramo, ubicado sobre la Ruta Provincial 98-S y que conecta con la Ruta Provincial N° 31, demandó una inversión superior a los 2.700 millones de pesos.
Estando por el norte del país, más precisamente en la capital de Santiago del Estero, nos dimos una vuelta por el Patio del Indio Froilán Aguirre. Un típico patio Santiagueño donde se hace culto a la tradición, una hectárea sembrada de árboles del lugar, de mesas y bancos, hornos de barro y fogones donde se cocinan empanadas, pancachos, tortillas y las comidas más tradicionales de nuestra patria más antigua. Un espacio abierto donde músicos de todo el país se arriman a la fiesta para compartir su arte en un gran escenario y el verdadero espectáculo lo dan los bailarines con el barrer de sus alpargatas en el patio de tierra recién regado. En ese paisaje, a un costado, estaba él, haciendo un leguero.