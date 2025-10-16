Una jornada para prevenir y concientizar sobre el cáncer de mama

El próximo domingo 19 de octubre desde las 16 en la feria de la Costanera Oeste (Av. Almirante Brown 5700), se llevará a cabo la jornada “Dedícate tiempo”, una campaña de concientización y prevención del cáncer de mama abierta a toda la comunidad.

Durante la actividad se desarrollarán juegos, clases de baile, sorteos, toma de tensión arterial y distintas propuestas recreativas, con el objetivo de promover el autocuidado y la detección temprana.

Participan alumnas de Práctica Profesional I y de la PFO de la carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, junto a los socios Sanatorio Garay y Creciendo Juntos, que acompañan la iniciativa aportando recursos y profesionales.

La jornada busca generar un espacio de encuentro, reflexión y participación, en el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama.

Cuidarse también es prevenir

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Argentina, pero detectado a tiempo tiene altas probabilidades de curación.

Las acciones preventivas, como el autoexamen mamario, los controles médicos periódicos y la mamografía anual a partir de los 40 años, son fundamentales para su detección precoz, y un rápido tratamiento.