Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

La Libertad Avanza ganó en el Departamento San Cristóbal
En sintonía con el total provincial, el departamento San Cristóbal también votó la propuesta de La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos.Política27 de octubre de 2025El Departamental
Santa Fe definió el domingo sus nueve diputados, quienes representarán a la bota en la Cámara baja, en una elección que reconfiguró el mapa político provincial.
La La Libertad Avanza, fuerza más votada en el distrito, se quedó con cuatro bancas; Fuerza Patria, el espacio encabezado por Caren Tepp, obtuvo tres escaños; y Provincias Unidas, el frente liderado por Gisela Scaglia y el gobernador Maximiliano Pullaro, consiguió dos lugares.
Los diputados electos por La Libertad Avanza
El triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe consolidó el poder territorial del presidente Javier Milei y extendió su presencia en el Congreso.
Los diputados electos por este espacio son:
- Agustín Pellegrini, cabeza de lista y referente libertario en la provincia.
- Yamile Tomassoni, abogada oriunda de Cañada de Gómez, actualmente al frente de la UDAI Rosario Centro de la ANSES, ubicada en Sarmiento y Rioja
- Juan Pablo Montenegro, abogado de Rosario.
- Valentina Ravera, dirigente joven del espacio y estudiante de abogacía.
Los diputados electos por Fuerza Patria
El segundo lugar fue para Fuerza Patria, una coalición de raíz peronista y progresista que encabezó Caren Tepp, dirigente de Ciudad Futura.
Los nuevos diputados nacionales por este espacio serán:
- Caren Tepp, primera candidata y referente de Ciudad Futura
- Agustín Rossi, exministro de Defensa y figura histórica del peronismo santafesino
- Alejandrina Borgatta, militante feminista y referenciada en La Cámpora
Los diputados electos por Provincias Unidas
En tercer lugar, se ubicó Provincias Unidas (PU), el frente que integran varios mandatarios del interior del país y que en Santa Fe encabezó la vicegobernadora Gisela Scaglia, acompañada por dirigentes del socialismo y la UCR.
Los diputados electos por este espacio son:
- Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina y presidenta del PRO provincial
- Pablo Farías, dirigente del Partido Socialista y expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
El resultado arrojó el triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría de los departamentos.
El senador por San Cristóbal resaltó "el gran trabajo realizado por Gisela Scaglia, la dirigencia y militancia para que Provincias Unidas debute como tercera fuerza nacional con una sólida representación en el Congreso Nacional".
"Estos acuerdos reflejan un Estado presente, que invierte, que cumple y que da respuestas en todos los aspectos. Seguimos soñando y trabajando juntos", reflejó Michlig.
