Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Santa Fe definió el domingo sus nueve diputados, quienes representarán a la bota en la Cámara baja, en una elección que reconfiguró el mapa político provincial.



La La Libertad Avanza, fuerza más votada en el distrito, se quedó con cuatro bancas; Fuerza Patria, el espacio encabezado por Caren Tepp, obtuvo tres escaños; y Provincias Unidas, el frente liderado por Gisela Scaglia y el gobernador Maximiliano Pullaro, consiguió dos lugares.

Los diputados electos por La Libertad Avanza

El triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe consolidó el poder territorial del presidente Javier Milei y extendió su presencia en el Congreso.

Los diputados electos por este espacio son:

- Agustín Pellegrini, cabeza de lista y referente libertario en la provincia.

- Yamile Tomassoni, abogada oriunda de Cañada de Gómez, actualmente al frente de la UDAI Rosario Centro de la ANSES, ubicada en Sarmiento y Rioja

- Juan Pablo Montenegro, abogado de Rosario.

- Valentina Ravera, dirigente joven del espacio y estudiante de abogacía.

Los diputados electos por Fuerza Patria

El segundo lugar fue para Fuerza Patria, una coalición de raíz peronista y progresista que encabezó Caren Tepp, dirigente de Ciudad Futura.

Los nuevos diputados nacionales por este espacio serán:

- Caren Tepp, primera candidata y referente de Ciudad Futura

- Agustín Rossi, exministro de Defensa y figura histórica del peronismo santafesino

- Alejandrina Borgatta, militante feminista y referenciada en La Cámpora

Los diputados electos por Provincias Unidas

En tercer lugar, se ubicó Provincias Unidas (PU), el frente que integran varios mandatarios del interior del país y que en Santa Fe encabezó la vicegobernadora Gisela Scaglia, acompañada por dirigentes del socialismo y la UCR.

Los diputados electos por este espacio son:

- Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina y presidenta del PRO provincial

- Pablo Farías, dirigente del Partido Socialista y expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.