La Libertad Avanza ganó en el Departamento San Cristóbal

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
La Libertad Avanza obtuvo cuatro bancas, Fuerza Patria tres y Provincias Unidas dos.
En sintonía con el total provincial, el departamento San Cristóbal también votó la propuesta de La Libertad Avanza.Política27 de octubre de 2025El Departamental
De acuerdo a los datos oficiales, el resultado final de las elecciones legislativas es:
La Libertad Avanza: 11.301 votos (34,89%)
Provincias Unidas: 10.120 votos (31,24%)
Fuerza Patria: 8.225 votos (25,39%)
El resultado arrojó el triunfo de La Libertad Avanza en la mayoría de los departamentos.
El senador por San Cristóbal resaltó "el gran trabajo realizado por Gisela Scaglia, la dirigencia y militancia para que Provincias Unidas debute como tercera fuerza nacional con una sólida representación en el Congreso Nacional".
"Estos acuerdos reflejan un Estado presente, que invierte, que cumple y que da respuestas en todos los aspectos. Seguimos soñando y trabajando juntos", reflejó Michlig.
Marilín Gómez y Germán Lavini encabezan una lista repleta de trabajadores y luchadores.
En un almuerzo con más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, hubo un apoyo cerrado a la lista de diputados nacionales que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías de cara a la elección del 26 de octubre.
