La Libertad Avanza ganó en el Departamento San Cristóbal

En sintonía con el total provincial, el departamento San Cristóbal también votó la propuesta de La Libertad Avanza.

De acuerdo a los datos oficiales, el resultado final de las elecciones legislativas es:

La Libertad Avanza: 11.301 votos (34,89%)
 
Provincias Unidas: 10.120 votos (31,24%)

Fuerza Patria: 8.225 votos (25,39%)

