Finalizó el segundo curso anual sobre Manipulación de Alimentos

El pasado sábado 25 de octubre en el SUM del Liceo Municipal Angela Peralta Pino, finalizó el segundo curso anual de “Manipulación Segura de los Alimentos”, dictado por ASSAl San Cristóbal. 

El curso fue desarrollado por el Ing. Ricardo Pomies, quien abordó las cinco claves para mantener los alimentos seguros y evitar enfermedades de transmisión alimentaria, junto con otros temas vinculados a la manipulación y elaboración segura de los alimentos.

Asistieron más de 100 participantes de diferentes instituciones locales, así como transportistas, emprendedores, comerciantes y público en general de la localidad y zona de influencia; quienes luego de aprobar la evaluación correspondiente accederán a una importante herramienta en el mercado laboral: el Carné de Manipulador de Alimentos.

De esta manera, la Municipalidad de San Cristóbal impulsa acciones de formación que promueven la inocuidad alimentaria y garantizan prácticas seguras en cada etapa de la cadena de elaboración y distribución de alimentos.

