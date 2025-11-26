¿Por qué ganó Milei?

Te puede interesar

Perros campeones de la PDI: destacada participación en el Campeonato Argentino El Departamental Actualidad 26 de noviembre de 2025 Los ejemplares “Bono” y “Black” forman parte de la Sección Canes de la Policía de Investigaciones y lograron el primer y segundo puesto en sus respectivas categorías del Campeonato Nacional que se celebró el fin de semana en provincia de Córdoba.

Nueva jornada de limpieza ambiental en Ciudad Universitaria El Departamental Actualidad 26 de noviembre de 2025 Más de 30 voluntarios ambientales de la UNL se sumaron a esta acción de limpieza. Recolectaron más de 4.000 colillas de cigarrillos y recuperaron 16 kg de residuos. Y se soltaron siete tortugas a la laguna de la Reserva Ecológica cuidando los ecosistemas.

Santa Fe movió más de $34.704 millones durante este fin de semana largo El Departamental Actualidad 25 de noviembre de 2025 Con 86.707 visitantes, 40 celebraciones en todo el territorio y un impacto económico de $ 34.704.641.412, la provincia vivió un fin de semana que combinó ocupación plena en las grandes ciudades, propuestas culturales y gastronómicas en pueblos únicos, experiencias de naturaleza en el norte y el sur, y festivales masivos. En total, el movimiento de personas en la provincia superó las 500.000, incluyendo turistas registrados y público que participó en eventos y excursiones de un día.