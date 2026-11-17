El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) criticó los datos que informa el INDEC sobre la caída oficial de la pobreza. El estudio muestra que la Canasta Básica Total (CBT) está desactualizada. Según los cálculos de la UCA, la pobreza sería del 42,4% y no del 32,3%.

El presidente Javier Milei suele usar la baja de pobreza como logro de su gestión. Al asumir su mandato, la pobreza era del 41,7%, no del 52,9% como él mismo suele repetir. Ese último número corresponde al primer semestre de 2024, cuando ya llevaba más de 6 meses de gestión, y muestra el efecto de la megadevaluación que aplicó al asumir.

El último dato disponible del INDEC es del 32,3% correspondiente al segundo trimestre. Si bien lleva tres trimestres consecutivos aumentando, sería menor que cuando asumió Milei. Pero en el medio hubo cambios metodológicos que provocaron un descenso en el porcentaje de pobreza relevado.

La pobreza en Argentina se mide tomando como referencia la Canasta Básica Total (CBT), una serie de bienes y servicios. En la actualidad, el INDEC releva que una CBT para una familia de dos adultos y dos niños es de $1.690.000, sin incluir el alquiler. De esta manera, si ese hogar tiene ingresos mayores a ese monto, no se lo considera como pobre.

El informe de los investigadores de la UCA Agustín Salvia y Alejo Giannecchini advierte que “durante 2024 y 2025 se observa una mejora excepcional de la captación de ingresos, lo que puede explicar parte de la caída de las tasas oficiales de pobreza e indigencia y afectar su comparabilidad con períodos anteriores”.

A finales de 2024, el INDEC realizó un cambio clave en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y comenzó a captar de mejor manera ingresos que no necesariamente provenían de remuneraciones laborales, como la AUH, la Tarjeta Alimentar, el Potenciar Trabajo o pensiones y becas, entre otros tantos. Hasta diciembre de 2023 el cuestionario no era tan detallado y omitían algunos ingresos.

Además, es importante destacar que en la CBT tienen una alta preponderancia los alimentos. Y si bien la comida no aumentó al mismo ritmo que otros precios, las tarifas se incrementaron enormemente e impactan aún más en las economías familiares.

Si bien desde la UCA aclaran que no buscan reemplazar a la medición oficial ni reconstruir un valor “verdadero” de pobreza, sí ofrecen dos alternativas. Lo primero es ajustar la captación de ingresos de la EPH para que toda la serie sea comparable, usando como referencia el nivel observado en el cuarto trimestre de 2025.

Por el otro, actualizan la CBT con los datos de la Encuesta de Hogares 2017/18, ya que en la actualidad aún se usa la de 2004/05. De esa manera construyen dos alternativas, una menos exigente (V1) y otra más (V2). En el primer caso la CBT pasa de $1.690.000 a $1.911.876 y en el segundo a $2.073.930.

En la variante moderada (V1), desde la asunción de Milei la pobreza apenas baja de 37,7% a 37,5%, mientras que en la alternativa más exigente (V2) directamente aumenta de 40,8% a 42,4%.

Fuente: Página 12