El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió 1,1 por ciento en septiembre, aunque no alcanzó para evitar encadenar dos trimestres consecutivos a la baja. De esta manera Argentina entró en un escenario de recesión técnica.

De acuerdo con un cálculo sobre la serie desestacionalizada del EMAE, la actividad económica se contrajo aproximadamente un 1,8 por ciento durante el tercer trimestre respecto del segundo. Cabe recordar que entre abril y junio el Producto Bruto Interno (PBI) ya había registrado una caída del 0,6 por ciento frente a los primeros tres meses del año.

En términos técnicos, una economía entra en recesión cuando encadena dos trimestres consecutivos de contracción. Si bien la confirmación definitiva llegará con la publicación del PBI del tercer trimestre, los datos del EMAE anticipan ese escenario, publicó el sitio especializado en temas económicos Ámbito Financiero.

En su último informe, el INDEC también corrigió al alza las mediciones de los meses anteriores. La caída de julio pasó del 2,8 al 2,5 por ciento, mientras que el crecimiento de agosto fue revisado del 0,1 al 0,4. Sin embargo, pese a estas correcciones y a la recuperación de septiembre, la actividad económica se ubica un 2,8 por ciento por debajo del máximo alcanzado en marzo de este año y un 2,4 por debajo del nivel de diciembre de 2025.

En paralelo, el crecimiento acumulado de la economía se redujo del 2,2 por ciento en el primer semestre al 1 por ciento en septiembre, lo que da cuenta del deterioro de la actividad durante la segunda mitad del año.

De los 15 sectores que componen el EMAE, apenas cinco registraron mejoras en términos interanuales durante septiembre, mientras que los diez restantes exhibieron retrocesos.

La explotación de minas y canteras volvió a liderar el crecimiento, con una expansión del 11,1 por ciento interanual. Le siguieron electricidad, gas y agua (4%), construcción (3,5%), hoteles y restaurantes (3,4%) y servicios sociales y de salud (0,7%).

En contraposición, las mayores caídas se registraron en la pesca (-48,6%) y la intermediación financiera (-11,5%). Ambos sectores, junto con la industria manufacturera (-1,8%), le restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, el comercio mayorista y minorista retrocedió un 2,2 por ciento, mientras que la actividad agropecuaria cayó un 2 por ciento. Tanto la industria como el comercio acumularon tres meses consecutivos de contracción interanual.