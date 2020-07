Pablo Galotto fue presentado como nuevos Coordinador de Deportes de la Municipalidad

"Hoy en día hablar de objetivos pasa en base a lo que nos vayan habilitando, sería espectacular terminar el año con algún evento, con alguna disciplina que ya esté permitida, y que todas las actividades vuelvan a retomar como veníamos trabajando", afirmó Galotto, quien además expresó que "la idea es seguir manteniendo en el deporte municipal la parte recreativa".

En cuanto a la ambición de que el Parque Municipal aumente su atractivo turístico Pablo Galotto comentó: "Creo que donde más hay que apuntar es a la parte de los natatorios, vamos a buscar explotarlos a full, y estuve charlando con algunas autoridades para meter un par de actividades deportivas nocturnas, que va a ser algo novedoso para la zona, pero todo depende de lo que vayan habilitando".

"La idea de cambios no me gusta, yo sostengo el gran trabajo que hizo Gustavo, y no creo que en este momento sea necesario opinar de lo que se hizo desde hoy hacia atrás, yo voy a empezar a trabajar desde hoy en adelante de la mejor forma que pueda, como ya me conocen muchos como entrenador de Taekwondo la responsabilidad y la seriedad es lo que me caracteriza, y no empezar a cambiar sino tratar de innovar y porque no sumar varios deportes y seguir sumando en la parte recreativa", expresó.

En cuanto a la relación con el Club Unión, el nuevo coordinador de deportes contó que ya se puso en contacto con su colega Osvaldo Barba, y que "quedamos en juntarnos la semana que viene para ver como empezar a trabajar y coordinar, la idea no es juntar los deportes municipales con el Club Unión pero sí trabajar coordinados con ellos, en primer lugar tratar de no chocar los eventos y cuando tengan uno desde la municipalidad los podemos ayudar llevando chicos a ese encuentro y que ellos tengan su lugar en la parte municipal".