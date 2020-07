No logran determinar cómo se contagió de covid el enfermo de Helvecia

Las autoridades provinciales del área de Salud de Santa Fe están preocupadas. Hasta la mañana de este miércoles, todos los intentos por dilucidar de qué manera se contagió de coronavirus el paciente de Helvecia, en el departamento Garay, habían resultado infructuosos.



El dato no es menor, ya que representa un factor clave para determinar si en una localidad o región existe circulación comunitaria del virus. Se considera que la circulación comunitaria existe, cuando no es posible saber de qué manera se contagian las personas. Determinar el nexo epidemiológico es clave, además, para adoptar decisiones sobre los niveles de restricción en las actividades.

En diálogo con Luis Mino en el programa Ahora Vengo de Aire de Santa Fe, el presidente comunal de Helvecia, Luciano José Bertossi, explicó se trata de un bioquímico que presentó síntomas y actualmente está aislado con estado gripal. El hombre fue hisopado el martes por la mañana y por la tarde se conocieron los resultados.

Lo que preocupa a las autoridades es que no tiene nexo epidemiológico de viajes, por lo que no es como los demás casos en la zona que en general son de trabajadores que viajan para realizar la actividad. En relación a las 20 personas aisladas de manera preventiva, Bertossi indicó que ninguna presentó síntomas de coronavirus hasta el momento. En una conferencia de prensa del martes, Bertossi adelantó la decisión de restringir horarios de actividades durante, al menos, una semana. El paciente de covid 19 de Helvecia trabaja en salud y "no tiene antecedente de viaje. Tenemos que retrotraernos a los primeros días de marzo, cuando teníamos que quedarnos en casa y salir lo menos posible", dijo Bertossi.

El mandatario comunal explicó que la persona que dio positivo al test de covid se encuentra aislada, al igual que 20 personas que tuvieron contacto con ella.

"Este martes por la tarde tuvimos una reunión en la que organizamos las medidas y vamos a comunicarlas por medio de una resolución", aseguró Bertossi. "Por el momento, todos los comercios trabajarán de 7 a 14 todos, con excepción de las farmacias", señaló, y agregó: "Hay que evitar todo tipo de reunión planeada para esta semana". Además, aclaró que funcionarán los deliverys de comida hasta las 22.

Antes de terminar, el presidente comunal indicó que esperan que se realicen más hisopados y que la situación se evaluará día a día en la localidad.

Fuente: AireDigital