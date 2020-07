Después del tenso encuentro en Amsafe, Vallejos contesta al reclamo de los docentes autoconvocados

En primer lugar, Vallejos aseguró que no todos los docentes que se acercaron al gremio, el pasado lunes, son afiliados y que muchos de ellos están identificados con un color político, en este caso con el gobierno socialista.

“Nosotros lo recibimos por una cuestión de respeto y era necesario una charla, entonces estuvimos dialogando aproximadamente una hora, ellos plantearon su disconformidad en relación al gremio, aunque vuelvo a reiterar que no son afiliados en su mayoría, ellos dicen que no acuerdan la manera que se maneja en tiempo y forma los reclamos. Aclaramos que Amsafe no descansó un día, tenemos clara nuestra posición, pero lo que sucede es que estamos en un contexto de pandemia que nos está limitando nuestra forma de lucha”.

Si bien, todos estamos inmersos en un contexto de pandemia, las reuniones, los pedidos y los encuentros para resolver estas cuestiones se pueden realizar de manera virtual, y no en las calles como en otras oportunidades, para que cada uno pueda exponer sus necesidades y las propuestas.

“En marzo cuando se interrumpió la paritaria de manera unilateral por el gobierno por la pandemia, esa era la excusa, y entendemos que no era necesario interrumpirla, se podría haber continuado, nosotros hicimos la presentación que corresponde y en los lugares que corresponden solicitando la reapertura”.

La delegada confirmó que el día viernes 31 de julio, a las 9:00 horas, finalmente se realizará una reunión entre el gobierno provincial y el gremio para discutir sobre el tema salarial. Después de la propuesta en paritaria, los docentes resolverán si la aceptan o no.

“Abordaremos el tema como siempre, vamos a estar atentos, luego de la propuesta haremos un análisis, una asamblea y veremos de qué modo se implementa. Los abogados están viendo cómo nos organizamos para que los compañeros y las compañeras puedan votar, tanto afiliados como no afiliados, si se acepta o no se acepta. Si no se acepta, qué medidas de fuerza vamos a llevar adelante”, sostuvo Patricia y remarcó que “la lucha de Amsafe tiene 93 años de historia, hemos tenido tiempos más fáciles y tiempos difíciles, lo hemos podido sostener y atravesar siempre en unidad”.