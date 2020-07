La delegada Seccional de Amsafe San Cristóbal se manifestó con respecto a los docentes autoconvocados

"Ahora" exigen derechos ...?

Nosotros siempre...

Lo hicimos siempre ,en 90 años,muchas veces solos, cuando un gobierno intenta dejar excluida a la clase trabajadora.No es ahora diferente la postura.

Lo especial es la pandemia que nos inmoviliza, al pensar en la salud de los otros.

Ahora propones la lucha virtual? Nosotros, acordamos colectivamente planes de lucha.Nosotros, disfrutamos la unión de los y las compañeras/os en la calle ,al ritmo de la batucada..sí esa batucada que te parece muy..muy populista.

Sí nosotros y nosotras subimos a los cole( a veces sin aire ni calefacción) ,nos ponemos los chalecos de la AMSAFE DELEG SAN CRISTÓBAL y cargamos ojotas o frazadas para la vuelta.

Nosotros/as no te conocemos.Sabes por qué?

Te digo

1- porque no sos afiliado. Sos de ese grupo que disfruta del aporte y el esfuerzo del otro. Sos otro que dice A MI EL GREMIO NO ME REPRESENTA pero recibe los logros.

2- Porque te crees un profesional de la educación y no un trabajador de la educación..eso es falta de conciencia social o desclasado.Tus reclamos son el resultado de mirar tu quintita...tu posición, tu sector,tu nivel en el sistema educativo.

3- porque nunca participaste en la PRESENCIALIDAD de asambleas ..reuniones encuentros y ni hablar de marchas ,concentraciones y movilización

4- y por último, nos habíamos olvidado de vos!! Sabes por qué. Porque eras funcionaria/ o del gobierno anterior y capaz del anterior también ( puede ser).y estabas Adentro,mirándonos desde la ventana a ese grupo de docentes que llegaban cantando, aplaudiendo , armando sentadas.. o carpa , entregando notas con reclamos.

Vos no te acordás??

Nosotros sí!! Porque la AMSAFE tiene memoria , y esa memoria nos fortalece ante todas las embestidas.Estamos acostumbrados a no agradarles a los gobiernos que saben de nuestros mandatos, esos mandatos históricos que flamear en nuestras banderas:

SALARIOS Y CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO

* AUMENTO PARA ACTIVOS Y PASIVOS

* AUMENTO EN EL PRESUPUESTO EDUCATIVO

* LA EDUCACIÓN COMO BIEN SOCIAL.

Nuestras banderas están esperando el momento,estamos organizados!!

Vos tenes que pensar que banderas hacer...

Nosotros tenemos para pasarte ciento de ingeniosas formas de visibilizar los reclamos: sentadas, marcha de los 100 pueblos, concentración en regionales,movilizaciones,escuela itinerante...carpa y hasta ayuno....entre otras.

Espero encontrarnos pronto en medio de alguna de estas medidas....seguro vos como siempre , en la otra vereda , donde no haya tantos compañeros/as eso sí, esperando los beneficios para tu quintita.

Suerte que ahora te diste cuenta que todo se logra luchando.

Ah...te comparto algunas fotitos del 2020...búscate.

Saludos